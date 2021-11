Tra poco bisogna fare l’albero di Natale, anche se qualcuno si è portato avanti e lo ha già fatto. Ad esempio a casa Ferragnez l’albero di Natale tutto bello addobbato è già su. E la tradizione di aspettare l’8 dicembre in effetti un pochino sta scemando, perché sono sempre di più le famiglie che fanno l’albero prima, solitamente verso il Giorno del ringraziamento americano. Sembra proprio che ci stiamo tutti un pochino “americanizzando”. Ma per Natale come possiamo vestirci? E i capelli? E lo smalto delle unghie? Invece del solito rosso ecco lo smalto per le unghie da fare a Natale per essere favolose.

Per essere sempre perfette

Con l’arrivo del periodo delle feste, si fa ancora più attenzione alla cura del proprio aspetto. E quindi bisogna pensare a come fare i capelli, a cosa indossare e a fare la manicure. Avere delle unghie perfette è sempre bello da vedere. E con il periodo natalizio possiamo sbizzarrirci nel creare delle fantasie molto carine. Però cerchiamo di non essere banali e di andare sul solito rosso, oppure sul borgogna o mettere delle palline bianche che riproducono la neve. Cerchiamo di essere il più creative possibile.

Invece del solito rosso ecco lo smalto per le unghie da fare a Natale per essere favolose

Per Natale abbiamo due bellissime proposte da sostituire al solito e banale rosso. La prima è il verde abete e la secondo il verde smeraldo. Due tonalità veramente belle e fantastiche per il Natale. Ma non finisce ovviamente qui. Infatti possiamo aggiungere delle decorazioni color oro, argento e bianco sulle unghie. Possiamo creare, ad esempio, delle stelle, oppure dei pacchi regalo e anche delle campanelle. Insomma le idee sono veramente tante e tutte facili da fare.

Il colore perfetto è il verde smeraldo perché molto luminoso. Infatti in questo modo le nostre unghie brilleranno di luce propria. Se scegliamo il verde abete, questo invece sarà più scuro e meno luminoso, ma altrettanto bello. Dipende dalla tipologia di smalto che si desidera e anche da quella a cui si è abituate. Se solitamente usiamo degli smalti mat, potrebbe risultare brutto vedere un effetto shining. Cerchiamo quindi sempre di rispettare quelli che sono i nostri gusti, ma allo stesso tempo cerchiamo di dare una scossa a quelle che sono le abitudini. Una volta che lo smalto è fatto, facciamo molta attenzione perché ci deve durare fino a Natale. Ovviamente non dobbiamo farlo subito, ma non aspettiamo nemmeno gli ultimi giorni perché sennò tutte le manicurist saranno occupate.

