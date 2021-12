Ecco i migliori champagne da comprare al supermercato senza spendere troppo secondo alcuni esperti

In molti lo aspettavano ma il tempo dei regali di Natale è finalmente arrivato. Non solo regali, ma anche proprio di acquisti relativi al periodo come centro tavola rossi, piante di Natale e decorazioni varie.

Tra tutti questi acquisti ce n’è uno che rischia di farci spendere più soldi del solito e gravare sul nostro bilancio settimanale e mensile. Parliamo naturalmente dell’acquisto della più iconica delle bottiglie, lo champagne. Nei supermercati e negli ipermercati ne troviamo davvero tanti, tutti con dei nomi e delle tipologie diverse.

Tra brut, extrabrut, demisec e dry rischiamo di capirci poco, così come per mille altre variabili. Per questo motivo, un’associazione di categoria francese ha stilato una classifica per aiutare i consumatori nell’acquisto dello champagne. Infatti, ecco i migliori champagne da comprare al supermercato senza spendere troppo secondo gli esperti.

Que choisir

L’associazione “Que Choisir” è riconosciuta in Francia per essere l’associazione di categorie dei consumatori, che pubblica con cadenza regolare degli studi e delle analisi. In questo caso, essa ha recentemente pubblicato uno studio sugli champagne in commercio e sul rapporto tra la loro qualità e il loro prezzo.

Non solo, per essere più chiari gli esperti di Que choisir hanno scelto unicamente degli champagne bianchi e sotto i 40 euro. Per valutare tutti gli champagne si è scelto di dare al massimo il voto in ventesimi, come in tutti i licei francesi.

I francesi non sono molto generosi con i voti, infatti lo champagne più votato ha ricevuto una annotazione di 14,5 su 20. Si tratta della “Grande réserve brute” di Gosset, che è uno champagne bianco venduto sui 39,90 euro. Il sentore in bocca si qualifica di acidulo ma con una bella struttura e una tensione verso l’equilibrio, secondo gli esperti.

Il secondo champagne classificato è il “Royale réserve” di Philipponnat, che è venduto a 26,99 euro. In bocca troviamo un concentrato di freschezza e di vivacità.

Infine, il terzo champagne è la “Cuvée Brut” di Piper-Heidsieck, che ha totalizzato 13,5 punti su 20. Lo troviamo sugli scaffali a 27,99 euro e al gusto è profondo e vinoso, con un finale di bocca molto intenso.

Approfondimento

