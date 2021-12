Dicembre sta oramai volando via, portandoci in maniera vertiginosamente veloce verso le festività natalizie. In queste due settimane lavorativamente sospese, molti di noi si stanno godendo le atmosfere dei centri commerciali andando letteralmente a caccia di regali. Ma mentre ci dedichiamo a questa attività è possibile rimanere anche affascinati dai diversi eventi culturali che stanno prendendo piede nelle principali città italiane. Per esempio oggi parliamo della città meneghina. Ecco quali sono gli eventi di cinema, arte e teatro da non perdere assolutamente a Milano prima di Natale. Vediamo insieme quali possono interessarci.

Se si ama la settima arte, si può fare una capatina al cinema. Uno dei più famosi della città è il Centrale. Questo infatti ha una particolarità non da sottovalutare: è il multisala più antico di Italia e vanta più di 110 anni di storia e successo. Fondato nel 1907 dall’antica casata De Grifi resiste fino a oggi proponendo una programmazione d’essai. Attualmente in tabellone ci sono le seguenti pellicole:

Freaks out;

La signora delle rose;

Ariaferma.

Come evento speciale si terrà poi anche la proiezione della rassegna “Ciao Picchio” dedicata a Libero di Rienzo, attore recentemente scomparso. Il primo film di questo ciclo, “Santa Maradona” sarà proiettato nelle sale il 14 dicembre con un’introduzione che racconta aneddoti e curiosità su questa pellicola cult.

Nel mondo teatrale invece uno spettacolo da non perdere è sicuramente l’esilarante commedia “Arsenico e vecchi merletti” in scena al Piccolo Teatro. A interpretare il ruolo delle due anziane zie svitate sono due attrici fuori dal comune: Marilù Prati e Anna Maria Guarnieri. È possibile acquistare i biglietti dal 14 al 23 di dicembre.

Le mostre più in voga di tutta la città

Se invece si hanno degli interessi più improntati verso il mondo dell’arte, suggeriamo di visitare “L’altro ventennio”, una mostra dedicata al movimento artistico e letterario del Realismo Magico. A Palazzo Reale sono esposti pittori importanti come Sironi, Casorati e De Chirico. Ad introduzione di questo movimento anche le teorie di Bontempelli, considerato il primo fautore di questo movimento. A seguire è interessante anche l’esposizione del Museo archeologico di Milano con “Sotto il cielo di Nut” che indaga la spiritualità degli antichi egizi, prorogata fino all’8 maggio 2022.

