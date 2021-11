Quando non sappiamo che smalto mettere sulle unghie, alla fine scegliamo sempre il solito burgungy. Che non è affatto un brutto colore, anzi è molto bello ed elegante. Il problema è che facciamo sempre e solo quello. E che noia il solito smalto burgundy sulle unghie, però così possiamo renderle moderne e alla moda. Basta cambiare qualcosa e sembrerà di avere delle unghie nuove. O meglio uno smalto nuovo.

Vediamo allora qualche nuova idea che possiamo provare a casa oppure dalla nostra manicurist di fiducia. E visto che siamo in tema unghie e smalto ci preme parlare anche di quelle natalizie. Invece del solito rosso ecco lo smalto per le unghie da fare a Natale per essere favolose. Perché diciamo la verità lo smalto rosso per il Natale non è proprio una novità. A questo possiamo abbinare anche un nuovissimo taglio di capelli. Basta con i soliti capelli noiosi perché ora dal parrucchiere tutte stanno chiedendo questo taglio.

Che noia il solito smalto burgundy sulle unghie, però così possiamo renderle moderne e alla moda

Vediamo allora qualche meravigliosa idea per le nostre unghie. Se amiamo questa tonalità, non dobbiamo assolutamente rinunciarci e quindi ad esempio possiamo creare dei giochi di ombre con delle tonalità più chiare. Oppure possiamo creare due linee ondulate con delle sfumature diverse.

Altro tocco di stile, che possiamo fare sulle nostre unghie, è aggiungere al solito smalto dei flare. Qualcosa che dia luce e bagliore. Ma non delle applicazioni tridimensionali, quello che possiamo fare è aggiungere uno smalto più lucido sopra quello che abbiamo.

Altra grande tendenza, che sta spopolando, è quella dello spazio vuoto. Infatti l’unghia non sarà ricoperta completamente dallo smalto, ma solo una parte. In questo modo si possono creare delle piccole figure. Questa tecnica è chiamata negative space ed è veramente da provare.

Possiamo anche optare per realizzare uno smalto animalier sui toni del rosso. Potremmo quindi fare la base burgundy e le macchie possiamo realizzarle in altre colorazioni. E al semplice smalto, nella zona delle cuticole, possiamo aggiungere un altro colore più chiaro. In questo modo possiamo creare una specie di scala cromatica: dal più chiaro al più scuro.

Ed ecco, allora, alcune brillanti idee da richiedere quando stiamo per fare le unghie. Oppure se siamo delle nail artists possiamo anche farle a casa in tutta tranquillità. Certo quello che sicuramente ci servirà è il fornelletto e tutti i vari gadget per rendere le unghie uniche.

