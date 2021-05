In questo periodo cresce sempre di più la voglia di mettersi ai fornelli e cucinare qualcosa. Molto spesso però la preparazione degli ingredienti richiede tempo e precisione. Soprattutto ora che si tende a realizzare dei piatti sani e dietetici. Sia perché la cultura della cura della forma fisica prende sempre più piede. Sia perché si sta avvicinando l’estate e si vuole arrivare preparati per la prova costume. Allora ecco che si utilizzano molto spesso le verdure come ingredienti principali. Sappiamo però che tagliarle è un procedimento lungo che richiede precisione. Allora sicuramente non si può fare a meno di usare questo trucco geniale in cucina per tagliare le verdure in un secondo.

Gli usi più disparati

È da notare quanto stia andando di moda riciclare e utilizzare in modo diverso molti oggetti. Dare una nuova vita e guardare da un punto di vista diverso degli strumenti può essere molto utile. Ne abbiamo già visto un esempio sempre in cucina con questo articolo. Oggi invece ci concentreremo sul risparmiare tempo nella preparazione degli ingredienti. Con il trucco che sveleremo saremo davvero più veloci e precisi nel tagliare a fettine tutte le verdure. Cosa che normalmente è un processo che ci fa sprecare molto tempo. Scopriremo che non si può fare a meno di usare questo trucco geniale in cucina per tagliare le verdure in un secondo.

Basta questo oggetto di uso quotidiano

Tutti ciò che ci serve è un semplice stuzzicadenti e dello scotch. Prendiamo il coltello adatto a tagliare le verdure. Mettiamo lo stuzzicadenti vicino alla lama. In orizzontale che segua appunto la linea della lama. Mettiamo un pezzo di scotch che ricopra lo stuzzicadenti e lo attacchiamo al coltello. Adesso quando andremo a tagliare le fettine lo stuzzicadenti avrà due funzioni. Separare subito la nuova fettina di verdura. E non far sfuggire la lama tagliando una fettina troppo sottile o di sbieco. Ecco che allora potremo tagliare le verdure alla velocità di uno chef.