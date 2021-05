Rappresenta un modo per poter coltivare a casa uno dei frutti tipici della stagione primaverile. Le fragole rampicanti sono tra i frutti maggiormente indicati per una coltivazione in vaso. Sul terrazzo o sul balcone.

Per godere dei deliziosi frutti rossi puntellati di nero, la messa a dimora va praticata da settembre a gennaio. Molti di noi hanno già le piantagioni in terrazzo. Questo è il periodo delicatissimo per la cura della pianta. Per raccogliere frutti e garantire la durata della cultivar.

Infatti, non tutti sanno come curare per tutta l’estate le fragole rampicanti sul terrazzo e sul balcone per frutti squisiti e profumatissimi da far venire l’acquolina al vicino. C’è un pericolo molto frequente che dobbiamo scongiurare e Noi di ProiezionidiBorsa spieghiamo qual è e come evitarlo.

Possono marcire

Le piantine e le foglie hanno una consistenza molto delicata. Un’innaffiatura sbagliata può essere fatale e far marcire tutto. Dobbiamo innaffiare spesso e fare in modo che il terreno non rimanga molto imbevuto.

Da maggio e per tutto il periodo estivo, dobbiamo innaffiare tutti i giorni. Ma con parsimonia avendo cura di non bagnare solo foglie e frutti. Dobbiamo rendere umido il terreno.

Garantiamo l’arrampicata

In ciascun vaso dobbiamo mettere specifici supporti per garantire che la pianta trovi sostegno. Possiamo utilizzare delle canne di bambù.

Sempre fondamentale avere una base di terreno drenante per evitare ristagni. Il vaso rappresenta anche il “naturale” scudo contro le erbe infestanti, che non si generano affatto. Dobbiamo anche considerare di mettere i vasi sospesi o molto alti per permettere alle fragole di estendersi anche verso il basso.

Oltre al frutto, creeremo anche una singolare coreografica sul nostro terrazzo.

Quali rischi

Per le nostre fragole ci sono dei rischi. Questi sono rappresentati dall’attacco del mal bianco o di funghi parassiti. I pericoli maggiori sono rappresentati dalle cocciniglie e dagli afidi.

L’unico modo per prevenire è gestire bene l’innaffiatura è l’arrampicata con i preziosi suggerimenti che abbiamo indicato.