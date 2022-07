A volte, soprattutto d’estate, si cerca di preparare per il pranzo o la cena un piatto semplice e veloce da cucinare. Tra le tante alternative, adatte anche a chi segue una dieta vegetariana o vegana, ci sono questi burger preparati con i fagioli.

I fagioli fanno parte dei legumi, sono ricchi di carboidrati e hanno un buon apporto proteico. Hanno un ridotto contenuto di grassi e sono ricchi di vitamine, specialmente quelle del gruppo B.

Sono molto calorici, in media una porzione di 100 g ammonta a 303 kcal. Altri valori nutrizionali sono:

a) 10 g di acqua;

b) 17 g di fibra;

c) 23 g di proteine vegetali;

d) 51 g di carboidrati.

Ricchi di sali minerali come potassio, ferro e fosforo e anche di lectina, che aiuterebbe a mantenere il colesterolo controllato. Quindi possiamo dire che questo è un super alimento. Vediamo come realizzare questi burger squisiti.

Non si potrà resistere alla ricetta di questi semplici e deliziosi burger vegani di fagioli borlotti fatti in casa con pochissimi ingredienti

Questa ricetta è davvero leggera, un solo burger conta 75 kcal. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

a) 150 g di fagioli borlotti già precotti;

b) ½ cipolla;

c) curry q.b.;

d) sale e pepe;

e) curcuma q.b.;

f) erba cipollina;

g) olio EVO;

h) noce moscata;

i) 1 cucchiaio di pan grattato.

Passiamo alla preparazione dei nostri burger. Come prima cosa frulliamo i fagioli borlotti all’interno del mixer e aggiungiamo un filo d’olio, il sale e tutte le spezie. Tagliamo in piccoli cubetti la cipolla e la uniamo al composto che si andrà a creare.

A questo punto prendiamo la crema formata e la trasferiamo all’interno di una ciotola, nella quale andremo ad aggiungere il pan grattato. Mescoliamo e, una volta fatto, andiamo a dare forma ai nostri burger.

Prendiamo una teglia con un po’ di carta forno e versiamo un filo d’olio. Per ottenere la forma rotonda è possibile usare uno stampino oppure, se non ne siamo provvisti, cerchiamo di formare un cerchio con due cucchiai.

Una volta finita questa operazione possiamo mettere in forno, precedentemente riscaldato, ad una temperatura di 200° e aspettare 20 minuti. Quando si formeranno delle crepe vorrà dire che sono pronti.

Si possono servire sia caldi, che freddi, accompagnati da un’insalata o una bella verdura di stagione. Questa è l’alternativa con i fagioli, ma in realtà si possono aggiungere i legumi che più preferiamo come ceci o lenticchie. Non si potrà resistere alla ricetta di questi semplici e buonissimi sformati di legumi, ottimi anche da portare al mare.

Lettura consigliata

Vediamo come usare in cucina questa farina particolare che non tutti conoscono, priva di glutine e ottima per preparare ricette dolci e salate