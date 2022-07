Tra gli oggetti più sporchi che abbiamo in casa ci sono certamente i portaspazzolini. Che si tratti di un semplice bicchiere da cucina o di un oggetto apposito, i portaspazzolini tendono a diventare sporchi molto in fretta. Questo avviene perché sono oggetti che rimangono sempre umidi. Utilizzando lo spazzolino tutti i giorni, l’acqua può colare verso il basso e accumularsi sul fondo del portaspazzolini. Se poi non abbiamo risciacquato lo spazzolino adeguatamente, ecco che sul fondo del portaspazzolini può crearsi una colonia di disgustosi batteri. Il problema si può risolvere facilmente lavando il portaspazzolini a intervalli regolari. Dovremmo lavarlo almeno una volta alla settimana, magari mettendolo in lavastoviglie. Ma se sappiamo che non ci ricorderemo di farlo, abbiamo un’alternativa molto più comoda.

Lo spazzolino resta sospeso e non cola

Molti si dimenticano di lavare i portaspazzolini con la frequenza dovuta. Andrebbe lavato ancora più spesso se ci sono molti membri della famiglia, e quindi molti spazzolini nel portaspazzolini. Ma se sappiamo che non ci ricorderemo di lavarlo spesso quanto dovremmo, niente paura, perché esiste una soluzione molto più semplice. Si tratta del portaspazzolino singolo a ventosa che si attacca alla parete, oppure a un mobile o a uno specchio. Ma vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Basta portaspazzolini che accumulano acqua e muffa con questa soluzione geniale che sempre più famiglie stanno adottando

Il portaspazzolini singolo è fatto apposta per evitare quel disgustoso accumulo di germi e batteri sul fondo di un portaspazzolini tradizionale. La maggior parte dei modelli ha una ventosa che si attacca alla parete, oppure a uno specchio o a un mobile. Il portaspazzolini è fatto come una specie di gancio in cui possiamo incastrare la testina dello spazzolino. In questo modo lo spazzolino resta in posizione verticale per far scolare l’acqua che rimane nelle setole. Lo spazzolino dovrebbe sempre essere in verticale per evitare l’accumulo di batteri. Ma l’acqua evapora oppure cade sul pavimento o nel lavandino invece che accumularsi sul fondo. Questo però non basta per tenere al sicuro il nostro spazzolino.

Lo spazzolino non andrebbe mai tenuto in un contenitore chiuso

Basta portaspazzolini che accumulano acqua e muffa usando il portaspazzolini singolo con gancio. Ma per evitare la crescita di batteri dobbiamo anche ricordarci che la testina dello spazzolino non bisogna mai coprirla se lo spazzolino non è completamente asciutto. Per questo i portaspazzolini chiusi, come quelli da viaggio, non vanno bene per riporre il nostro spazzolino immediatamente dopo l’uso.

