Soprattutto per chi non parte in vacanza e resta nella propria città, il caldo può diventare davvero un nemico. Si cerca di combattere l’afa con ventilatori, climatizzatori, docce ghiacciate. Ma non bisogna dimenticare che con la sudorazione perdiamo tanti sali minerali, che dovranno essere reintegrati necessariamente attraverso l’alimentazione. È importante bere tanta acqua e mangiare frutta e verdura.

Da qui nasce la necessità di preparare cibi freschi e leggeri. Mangiare i cibi di stagione potrebbe essere un’ottima idea, in quanto avranno delle proprietà nutritive adatte a quel momento. Andiamo a vedere insieme quali sono frutta e verdura che ci accompagneranno per tutto il mese di luglio.

Sembrerebbero queste la frutta e la verdura di stagione per combattere il caldo afoso in Italia più 2 alimenti consigliati

Come verdura del mese è consigliato consumare:

bietole;

carote;

cicoria;

cipolla;

zucchine;

peperoni;

melanzane;

lattuga.

Per quanto riguarda la frutta invece abbiamo: albicocche, melone, anguria, ribes, lamponi, limoni, nespole, pere, susine, ecc. Scopriamo adesso da più vicino qualche alimento, ad esempio il ribes e le zucchine. Il ribes nero è ricco di acido citrico, vitamina C, flavonoidi e antociani e andrebbe a svolgere nel nostro organismo un’azione depurativa e diuretica. Molto rinfrescante, proteggerebbe la retina da eventuali danni. Ha un indice glicemico veramente basso, ottimo per chi soffre di diabete. Può essere consumato insieme allo yogurt oppure c’è chi lo utilizza come ingrediente per fare dolci.

Benefici delle zucchine

Le zucchine, invece, sono uno degli ortaggi maggiormente consumati a tavola. Si possono preparare in tanti modi e sono davvero gustose. Oltre al loro sapore, sembrerebbero essere ottime anche per la salute. Infatti, come il ribes, hanno azione diuretica e potrebbero proteggere da fastidi legati all’apparato urinario. Inoltre sono molto utili in caso di stitichezza e avrebbero anche proprietà rilassanti e calmanti. Inoltre rappresentano uno degli alimenti più indicati per chi soffre di pressione bassa. Le proprietà nutrizionali della zucchina, infatti, sembrerebbero adatte per alzare la pressione, ottime quindi per questo caldo afoso.

Dunque, sembrerebbero queste la frutta e la verdura di stagione per combattere l’afa degli ultimi giorni. È importantissimo nutrirsi in continuazione per evitare abbassamenti o innalzamenti di pressione. Inoltre, la frutta è un piatto veloce e sbrigativo da fare e facile da portare al mare o in piscina. Ogni giorno andrebbe consumata almeno una porzione di frutta per il nostro fabbisogno quotidiano.

Lettura consigliata

3 semplici consigli per lavare questi frutti di luglio ricchi di vitamina C che potrebbero offrire straordinari benefici alla pelle