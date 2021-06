Non c’è niente di più veloce di questa versione della carbonara se si vuol servire a tavola un piatto gustosissimo che costa solo 20-30 centesimi a porzione. È un piatto tipico, naturale, velocissimo e anche vegano, che soddisfa tutti i palati più difficili. A patto che piaccia la cucina mediterranea.

Non serve una ricetta per fare questo piatto di pasta gustosissimo che costa 30 centesimi a porzione, suggerito dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa. Basta avere uno scolapasta e una mezzaluna per rimestare. Ecco il procedimento.

Il Mediterraneo in tavola

Abbiamo pensato agli spaghetti, per suggerire un primo assaggio di questo piatto tanto semplice quanto straordinario, per sei persone.

Mentre il nostro mezzo chilo di spaghetti cuoce in abbondante acqua salata, prendiamo un piatto di portata ampio e largo dai bordi alti, comodo per condire la pasta. Andrebbe ancora meglio una grossa insalatiera rustica, dal fondo largo e piatto.

Versiamo tre cucchiai di olio extravergine di oliva, un trito di prezzemolo, un aglio fresco schiacciato, tre o più cucchiaini di patè di olive.

Rimestiamo bene, in modo che si formi una specie di salsina scura. Quando gli spaghetti sono al dente, scoliamo bene e amalgamiamoli con la salsina scura nel piatto di portata.

A piacere si potranno aggiungere vari tipi di integrazioni: dal peperoncino ai pomodori secchi tagliati a spicchi, i pomodorini freschi tagliati a metà, un cucchiaino di pesto fresco con pinoli o noci, mollica di pane sminuzzata e a piacere fritta nel burro.

Poi ci sono le aggiunte di tipo animale. Alcuni preferiscono aggiungere capperi dissalati e acciughe sott’olio a pezzetti. Altri hanno deciso che servono dei gamberi sgusciati e scottati alla piastra. Alcuni hanno aggiunto tonno in scatola e listelle di peperone giallo. Oppure pezzetti di prosciutto crudo, wurstel saltati in padella. Altri ancora preparano dei cubetti di mozzarella e delle rotelle di zucchine o di melanzane fritte in pochissimo olio.

La carbonara di olive, comunque, si può gustare anche così, in versione basic. Senza nemmeno scaldare l’olio. Perché si conferma subito come ottimo piatto estivo.

