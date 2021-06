Ecco svelato un infallibile trucco per togliere in un attimo le fastidiosissime etichette autoadesive dai nuovi acquisti

Su molti degli oggetti che acquistiamo ritroviamo incollate delle etichette autoadesive.

Esse offrono al consumatore indicazioni sul prodotto che si acquista.

Le informazioni da inserire in etichetta sono infatti regolamentate da normative nazionali ed europee.

È grazie alle etichette quindi che riusciamo a sapere dove è stato prodotto l’oggetto che acquistiamo. Ma anche di che materiale è fatto e diverse altre informazioni utili.

Esse quindi sono indispensabili per valorizzare il prodotto e differenziarlo dalla concorrenza.

Di che materiale sono fatte solitamente?

Solitamente i materiali più utilizzati sono la carta e i film plastici. Stampati da un lato e adesivizzati dall’altro.

Questo soprattutto quando parliamo di oggetti in plastica, vetro, o comunque in materiali cui possono essere incollate.

Su altri tipi di prodotti, tipo i vestiti, ovviamente l’etichetta è di tessuto se attaccata direttamente al vestito. Oppure di carta se viene invece appesa all’abito, così che per rimuoverla basterà staccarla magari tagliandola con una forbice.

Le etichette con adesivo non sono affatto semplici da eliminare

Ecco allora svelato un infallibile trucco per togliere in un attimo le fastidiosissime etichette autoadesive dai nuovi acquisti

Quando l’oggetto appena acquistato può essere messo in acqua calda il problema non sussiste. In tal modo infatti l‘etichetta si scollerà facilmente dal prodotto.

Ma se non si può immergere l’oggetto in acqua calda la cosa diventa molto più complicata

Come fare allora?

Spesso proviamo in ogni modo a staccarle ma con pessimi risultati.

A chi non sarà capitato di aver staccato le etichette avendo lasciato residui anche di colla.

Innanzitutto bisogna evitare di insistere nel tirarle! Potremmo solo peggiorare la situazione.

Basterà infatti utilizzare il phon. Puntando l’aria calda dell’asciugacapelli verso l’etichetta, questa verrà via in tutta facilità, trascinando con sé anche i residui di colla.

