Prima di buttare via la moka del caffè, pensiamoci bene. Non ce ne vogliano produttori e venditori, ma questa fedele compagna delle nostre alzate mattutine merita cura e rispetto. Tra l’altro, le nonne ci hanno anche sempre insegnato che la moka che ha una certa età prepara il caffè migliore. D’altronde questo importante accessorio, alla fine non ha bisogno di chissà quali manutenzioni. Il cambio della guarnizione di gomma ed eventualmente il beccuccio del coperchio. Poi, alla lucidatura pensiamo noi. E, a tal proposito, bastano questi due semplicissimi ingredienti casalinghi e pochi secondi per donare nuovamente lucentezza alla nostra moka che si è opacizzata col tempo.

Cosa rende opaca la moka

Se la moka si è opacizzata è a causa del cattivo trattamento di pulizia che le abbiamo riservato. Ciò, magari unito alla presenza massiccia di calcare nell’acqua comunale. Oppure, al contrario, proprio per la paura di rovinarla, non la trattiamo e si opacizza. Ecco allora, che, forse pochi sanno, che il sistema migliore per mantenerla pulita senza rovinare il gusto del caffè è pulirla col sapone di Marsiglia. Ma non è questo il trucco che andremo a vedere. Perché il sapone di Marsiglia previene più che curare. E, a noi servono invece dei rimedi per ripulirla e farla splendere nuovamente.

Acqua e scorza di limone

Bastano questi due semplicissimi ingredienti casalinghi e pochi secondi per donare nuovamente lucentezza alla nostra moka che si è opacizzata col tempo: acqua e scorza di limone. Incredibile, ma vero. Ecco come fare.

Prendiamo un paio di limoni belli grossi e iniziamo a pelarli, cercando di mantenere la scorza più lunga possibile. Risciacquiamo la moka con acqua semplice, asciughiamola e iniziamo il trattamento vero e proprio.

Strofiniamo entrambe i lati della buccia delle scorze sulle parti opacizzate e rovinate sulla superficie della moka. Facciamo agire per qualche secondo.

Nel frattempo, riempiamo una bacinella capiente o lo stesso lavabo di acqua calda, inserendo il succo dei nostri limoni. Lasciamo la caffettiera smontata in ammollo per una mezzoretta.

Vuotiamo quindi il contenitore, risciacquiamo la moka e passiamola con un panno morbido e pulito, per ritrovarci con la moka bella e splendente.

