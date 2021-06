La meringata di mirtilli è un dolce squisito che si prepara volentieri a partire dai primi di luglio, quando le colline delle Alpi e dell’Appennino si coprono di piccoli frutti spontanei.

Ottimi sulla macedonia e sul gelato, i mirtilli trionfano grandiosamente sulla meringata, un dolce facilissimo che richiede pochissimo tempo per la sua preparazione. A patto però di conoscere il tocco in più che la rende davvero perfetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco l’ingrediente segreto per preparare una perfetta e squisitissima meringata di mirtilli. Scopriamolo, insieme alla ricetta, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Il segreto nelle uova ma non solo

Questo dolce ha bisogno di mantenere un assetto eccezionale, dunque partiamo montando gli albumi con lo zucchero con un robot da cucina, a velocità medio alta.

Lo zucchero bianco deve essere finissimo come un borotalco per ottenere un risultato ottimale. E gli albumi devono essere molto freddi per garantire il giusto mix.

Qualcuno aggiunge anche un pizzico di sale veramente minimo, per raggiungere un perfetto “effetto neve”. Questo piccolo segreto che stupisce chi non lo conosce, permetterà di ottenere in pochissimo tempo il composto compatto che ci occorre.

La spuma di uova e zucchero va lavorata velocemente per poi formare due dischi abbastanza grandi da mettere in forno. Spalmiamoli ora con un cucchiaio su una teglia ricoperta con la carta forno.

Ecco l’ingrediente segreto per preparare una perfetta e squisitissima meringata di mirtilli

Inforniamo i dischi a 120° e cuociamoli per 45 minuti. A questo punto spegniamo il forno e lasciamo raffreddare.

Nel frattempo, montiamo la panna a neve ben ferma e profumiamola con essenza di vaniglia o vanillina in polvere.

A questo punto disponiamo un disco di meringa sul fondo di una tortiera a cerniera e ricopriamo con la panna montata.

Uniamo metà di un cestino di mirtilli giganti, lisciamo in superficie con una spatola.

Procediamo posando delicatamente il secondo disco di meringa.

La meringata deve riposare un po’ in freezer, bisogna tenerla al freddo per almeno mezz’ora prima di presentarla su un piatto di portata cosparso di zucchero a velo.

I golosi aggiungono anche, tra un disco di meringa e l’altro, delle gocce di cioccolato fondente.