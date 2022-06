Non serve spurgare le melanzane per preparare questa sfiziosa e veloce ricetta con la pasta sfoglia perfetta per una cena d’estate

In estate amiamo organizzare pranzi e cene in compagnia degli amici. Chi possiede un terrazzo o un giardino può ospitare i propri commensali all’esterno, godendo di un’atmosfera molto piacevole. Con l’arrivo del gran caldo la voglia di mettersi ai fornelli è davvero poca. Nonostante ciò, se dobbiamo cucinare per noi e per la nostra famiglia dobbiamo cercare delle soluzioni veloci ma gustose. Tra gli ortaggi del mese di giugno ci sono le melanzane. Queste rendono speciali molti primi piatti, ma sono anche un contorno perfetto per secondi piatti di carne e pesce. Oggi invece vogliamo utilizzarle per realizzare un antipasto sfiziosissimo e veloce da preparare.

A volte mettiamo da parte l’idea di cucinare le melanzane perché spurgarle richiede tempo, ma con questa ricetta invece non sarà necessario farlo. Ad accompagnare le melanzane sarà la pasta sfoglia, un prodotto indispensabile che non manca mai nei nostri frigoriferi. Un semplice rotolo di pasta foglia, infatti, può salvare la cena e stupire gli ospiti con pochissimi altri ingredienti.

Ingredienti

200 g di melanzane;

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

150 g di scamorza;

2 spicchi d’aglio;

30 g di pistacchi;

1 peperoncino fresco;

olio EVO q.b.;

origano q.b.;

sale q.b.

Laviamo le melanzane e rimuoviamo con il coltello il peduncolo verde. Tagliamole a fette spesse circa un centimetro. Ricaviamo poi da ogni fetta due semicerchi. Mettiamo una padella sul fuoco e facciamo insaporire due spicchi d’aglio con l’olio extravergine d’oliva. Tagliamo il peperoncino a metà, rimuoviamo quanti più semi possibile ed aggiungiamolo in padella. A questo punto, uniamo le melanzane e lasciamole insaporire a fiamma vivace per circa 5 minuti. Saliamo, rimuoviamo il peperoncino e teniamo le melanzane da parte.

Preriscaldiamo il forno a 200 gradi e srotoliamo il rotolo di pasta sfoglia sul piano da lavoro. Con un coltello a lama liscia ricaviamo dei rettangoli di sfoglia della misura che preferiamo. Bucherelliamo la superficie con i rebbi di una forchetta e ungiamo la sfoglia con un po’ d’olio. Adagiamoci sopra delle fette di melanzana. Tagliamo a cubetti la scamorza e mettiamola sulle melanzane. Tritiamo grossolanamente i pistacchi per ricavarne la granella e cospargiamola sulla sfoglia. Copriamo il ripieno con un altro rettangolo di sfoglia, ripiegando poi i bordi, e spolverizziamo con l’origano. Disponiamo le sfogliatine su una leccarda foderata con carta forno ed inforniamo. Dopo 15 minuti, la sfoglia sarà dorata e fragrante.

Consigli

Non serve spurgare le melanzane per preparare questa vera delizia. Infatti, con quest’irresistibile ricetta le melanzane avranno un sapore appetitoso e davvero travolgente. Ad ogni morso la pasta sfoglia risulterà fragrante e il sapore della scamorza avvolgerà le melanzane. Infine, la croccantezza del pistacchio renderà questo piatto il piacevole inizio di una cena incredibile. Se vogliamo dare alle nostre sfogliatine un sapore più intenso e deciso, sostituiamo la scamorza con del gorgonzola. Il risultato sarà davvero sorprendente.

