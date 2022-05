Con l’arrivo del mese di giugno, tornano moltissimi ortaggi tipicamente estivi e con i quali possiamo preparare pietanze squisite. La frutta e la verdura di giugno ci fanno pensare all’estate e a ricette perfette da consumare anche in una giornata al mare. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione su un ortaggio estremamente versatile ed amatissimo da tutti noi: le melanzane. Con queste possiamo preparare sfiziosi involtini, arricchire primi piatti, ma anche impreziosire carne e pesce con un contorno leggero e ricco di sapore. Se pensiamo alle melanzane, probabilmente la nostra mente volerà alla classica ma intramontabile parmigiana, oppure all’irresistibile caponata.

C’è chi prepara queste ricette fritte o al forno e addirittura che usa verdure diverse dalle classiche melanzane. Insomma, come tutti i grandi classici, ce ne sono mille varianti e tutte sono incredibilmente gustose e sfiziose. Con questa ricetta invece spiegheremo come utilizzare le melanzane per preparare un piatto unico molto gustoso e goloso.

Ingredienti

2 melanzane;

170 g di pasta corta;

200 g di scamorza;

200 ml di passata di pomodoro;

60 g di formaggio grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

6 foglie di basilico.

Parmigiana e caponata sono squisite, ma le melanzane ripiene di pasta sono il goloso piatto unico dell’estate facile e veloce

Laviamo con cura le melanzane ed eliminiamo il peduncolo verde. Tagliamole a metà nel senso della lunghezza. Aiutandoci con un coltello, rimuoviamo la polpa mantenendoci a mezzo centimetro dal bordo. A questo punto, trasferiamo le melanzane svuotate dentro una pentola e facciamole sbollentare in acqua salata per una decina di minuti. Mentre le melanzane cuociono, occupiamoci della polpa ricavata.

Tagliamola a dadini e facciamola rosolare in padella insieme all’olio extravergine d’oliva e a uno spicchio d’aglio. Uniamo la passata di pomodoro, aggiungiamo un mestolo d’acqua, saliamo e lasciamo cuocere la salsa. Nel frattempo, portiamo a bollore in una pentola dell’acqua per cuocere la pasta ed accendiamo il forno a 200 gradi. Non appena l’acqua avrà raggiunto il bollore, saliamo l’acqua e facciamo cuocere la pasta. Scoliamola a circa metà della normale cottura e trasferiamola nel tegame con la salsa.

Tagliamo la scamorza a cubetti, aggiungiamola insieme a 2/3 del formaggio grattugiato a disposizione e mescoliamo gli ingredienti. Trasferiamo la pasta condita nelle barchette di melanzana, aggiungiamo le foglie di basilico e spolverizziamo con il formaggio grattugiato rimasto. Disponiamo le melanzane su una pirofila ben oleata ed inforniamo. Dopo 20 minuti, le melanzane ripiene saranno pronte.

Consigli

Parmigiana e caponata sono squisite, ma le melanzane cucinate in questo modo sono davvero strepitose. Se cerchiamo un ripieno diverso dal solito tonno o dalla carne macinata, questa ricetta fa per noi. Una volta preparate, possiamo conservarle in frigorifero per non più di due giorni dentro un contenitore ermetico. Basterà scaldarle a fuoco lento in padella, oppure per qualche minuto al forno o nel microonde per riaverle calde e filanti.

