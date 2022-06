L’uovo fresco di gallina ha da sempre occupato un posto rilevante nell’alimentazione. È molto versatile in cucina e potrebbe essere consumato anche crudo quando si è sicuri della provenienza. Molte preparazioni lo prevedono come ingrediente base perché migliorerebbe l’amalgama. In altre ricette arricchirebbe il gusto. Quando si parla di uova ci si riferisce comunemente a quelle di gallina. Ma esistono molte altre tipologie, ognuna con le sue caratteristiche specifiche. Oggi ci occuperemo delle uova di anatra e delle loro proprietà e benefici.

Non sarebbero le uova di gallina quelle più ricche di proteine e vitamine ma queste che farebbero bene anche ai capelli

Le uova sarebbero fondamentali in un’alimentazione completa. Contengono buone quantità di ferro, calcio, fosforo e vitamina B12. Quest’ultima è importante per il buon funzionamento del metabolismo.

Ci sono diverse indicazioni in merito a quante uova si possano consumare a settimana. Serve quindi buon senso. Se si escludono le uova ma si consumano altri alimenti ricchi di colesterolo, il risultato sarà identico, se non peggiore. Allora è necessario avere un’alimentazione equilibrata che non escluda nessun alimento, ma che porti a non eccedere nel consumo di alcuni. Secondo le indicazioni della dieta mediterranea sarebbe consentito un consumo fino a 4 uova settimanali.

Le uova di anatra però hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle di gallina. Sono più grandi ed hanno un guscio più duro e di colori variabili dal bianco al verde scuro. È consigliabile consumarle entro pochi giorni conservandole a circa 15-17 gradi.

Pregi e difetti delle uova di anatra

Il tuorlo di queste uova è molto grande rispetto all’albume e dunque anche il sapore è più deciso. Sono ricchissime di proteine raggiungendo quasi il 25% della quantità giornaliera raccomandata. Questa caratteristica le renderebbe ideali per la costruzione della massa muscolare e per avere capelli forti e vigorosi. Capelli e unghie trarrebbero giovamento dalla grande quantità di vitamine A, D e zinco contenute nelle uova di anatra. Tuttavia, queste uova hanno un alto contenuto di grassi e forniscono 190 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Se da un lato sarebbe consigliabile consumare le uova di anatra per migliorare la digestione ed il metabolismo, dall’altro sarebbe bene evitarle in caso di ipercolesterolemia.

Si possono però utilizzare per creare delle maschere effetto lifting. Mescolando il tuorlo con due cucchiaini di miele si otterrà un unguento da stendere immediatamente sulla pelle e lasciar agire per una ventina di minuti. Per i capelli si può preparare una maschera nutriente utilizzando i seguenti ingredienti: 1 uovo intero, 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaio di aloe vera, 2 cucchiai di olio di oliva, 1 cucchiaio di olio di cocco. Mescolando gli ingredienti in quest’ordine si otterrà un composto omogeneo da distribuire su tutta la lunghezza dei capelli. Bisognerà coprire con della pellicola per alimenti e lasciare in posa per un’ora. Procedere poi con un’adeguata detersione e la messa in piega.

Quindi non sarebbero le uova di gallina quelle più nutrienti. Anche se non vorremo mangiarle, quelle d’anatra potranno essere utili per la nostra bellezza.

