La Bandiera Blu, come ben sappiamo, è un riconoscimento internazionale conferito dalla FEE alle località costiere che rispettano determinati criteri di qualità. Questi ultimi sono riferiti ai parametri delle acque, alla qualità dei servizi offerti, alla pulizia delle spiagge e così via. L’Italia, insieme a Francia, Spagna, Grecia, Portogallo e altri, è tra i Paesi europei più virtuosi, con tantissime spiagge che, ogni anno, vengono inserite in questa prestigiosa lista. Il fine ultimo di questo programma è quello di indirizzare la politica locale verso una gestione sempre più virtuosa e sostenibile delle località costiere e balneari.

Nella lista di quest’anno, tra “new entry” e riconferme, spicca una bellissima spiaggia che sta letteralmente incantando tutti per la sua bellezza. Stiamo parlando di Torre Squillace, una spiaggia appartenente al territorio di Nardò, un paese in provincia di Lecce.

Natura incontaminata e mare cristallino in questa spiaggia del Sud confermata anche quest’anno Bandiera Blu

Il Salento, anche quest’anno, si conferma come una delle mete più gettonate dell’estate. Tantissimi turisti, sia italiani che stranieri, hanno infatti deciso di trascorrere le vacanze in questa magnifica terra, ricca di tradizioni, buon cibo e tante spiagge da visitare.

Tra queste, come abbiamo appena visto, rientra anche la spiaggia di Torre Squillace, una località costiera che prende il nome dall’omonima torre. Quest’ultima, eretta intorno al Cinquecento come base di difesa, sorge a pochi metri dalla riva ed è circondata da un paesaggio mozzafiato. Infatti, la costa è caratterizzata da una spiaggia sabbiosa, alternata a scogli, ricca di piante spontanee della macchia mediterranea. A completare il quadro vi sono natura incontaminata e mare cristallino, dai fondali sia sabbiosi che rocciosi.

Partendo da Torre Squillace, si possono raggiungere molti punti interessanti della costiera salentina occidentale. A pochi passi, ad esempio, vi è una meravigliosa penisola soprannominata “la Strea”, che anticipa l’altrettanto suggestivo territorio di Porto Cesareo. A 20 minuti di auto, spostandosi verso Nord, si possono inoltre raggiungere le incantevoli spiagge di Punta Prosciutto, Torre Colimena e così via.

Sempre con l’automobile, ma procedendo verso Sud, in 30 minuti possiamo arrivare a Gallipoli, meta salentina del divertimento e della movida. Nelle vicinanze, inoltre, vi sono altre bellissime spiagge da visitare, come quella di Padula Bianca, o quella di Porto Selvaggio, che è una delle località più suggestive dell’intera provincia.

