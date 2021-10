Ecco come fare un cambio di stagione perfetto con cinque facili suggerimenti

Settembre è ormai finito e l’autunno è cominciato da una settimana; si inizia a pensare al cambio dell’abbigliamento per prepararsi alle temperature più fredde. È vicino il momento in cui bisogna sostituire quanto indossato in primavera e in estate, per affidarsi a capi autunnali e invernali. Il fatidico cambio di stagione è ormai alle porte.

Un rituale da svolgersi due volte l’anno, in primavera e in autunno, che spesso ci assilla. Un po’ perché non si sa mai quando è il momento giusto, un po’ perché può far perdere molto tempo. Nel primo caso, per la variabilità costante del meteo, con abbassamento o innalzamento repentino delle temperature che ci fa rimpiangere i capi appena messi via. Nel secondo, per un approccio sbagliato a ciò che sappiamo di dover fare. Proviamo a dare cinque suggerimenti per effettuare il cambio nella miglior maniera possibile.

Primo consiglio, prendersi tutto il tempo necessario. Non c’è cosa più sbagliata che darsi un limite temporale. Siccome è un momento per noi, prendiamocelo tutto. Certo, non è rilassante, ma riguarda la nostra quotidianità, di conseguenza dobbiamo approcciarci nella maniera migliore. Con pazienza, senza fretta di voler finire subito. La calma ci aiuterà a ragionare con più lucidità e, così facendo, il tempo si ridurrà automaticamente. Avere un mood positivo è fondamentale quando si fa qualcosa che, magari, non piace. In fondo, un buon cambio armadio favorisce solo noi, quindi perché non farlo con calma?

Secondo suggerimento, mettere una musica rilassante di sottofondo. Qualcosa che ci tenga compagnia, ma che non sia troppo invadente. Potremmo farlo con delle canzoni da canticchiare o semplicemente con una colonna sonora musicale. Una melodia leggera che non ci distragga da ciò che stiamo facendo, ma che ci accompagni nel nostro lavoro e lo renda più sereno.

I primi due consigli, dunque, riguardano l’atteggiamento con cui dobbiamo approcciare il lavoro che ci attende. Il terzo è più pratico. Quando svuoterete cassetti e armadi, cercate di disporre tutto già pensando alla futura destinazione dei capi. Se abbiamo delle scatole, predisponiamo già tutti i vestiti che vi andranno dentro. Non lasciamo che sia la casualità a decidere per noi. Impostiamo già il passo successivo, riunendo i vestiti che andranno insieme. Selezioniamo sin da subito.

Il quarto suggerimento è di distribuire al meglio lo spazio negli armadi, come se stessimo giocando a Tetris. Ogni pezzo si deve incastrare con gli altri. Anche in questo caso, è opportuno fare un’analisi preventiva e procedere con un piano ben preciso. Non è andando a tentativi che si può fare un bel lavoro. Anzi, se agissimo così, aumenteremmo soltanto il nervosismo e perderemmo molto più tempo.

Ultimo consiglio, adattare il proprio cambio di stagione in previsione di ciò che, presumibilmente, si indosserà con il passare dei giorni. Inutile mettere un maglione pesante o un dolcevita sopra a tutto, se fuori ci sono ancora 20 gradi. Così come lasciare sempre un piccolo spazio per i capi più leggeri, che poi ci torneranno utili all’inizio della prossima primavera.

Ecco come fare un cambio di stagione perfetto con cinque facili suggerimenti; più psicologi che pratici, forse, ma utili per organizzarci al meglio. Un buon cambio di stagione ci agevolerà le scelte di giorni e mesi successivi e ci aiuterà a tenere sempre in ordine il nostro guardaroba.