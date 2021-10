Ritorniamo con la rubrica di “Cucina” di ProiezionidiBorsa, questa volta con una ricetta assolutamente da provare che non deluderà. Generalmente, i classici involtini che troviamo sempre al supermercato o in macelleria sono quelli ripieni di prosciutto e formaggio. Ma gli involtini, in realtà, possono essere farciti con qualsiasi cosa.

In alcune macellerie, per esempio, ci sono quelli ripieni di pistacchio addirittura, oppure quelli aromatizzati al limone. Insomma, gli involtini sono unici poiché possono essere farciti dalla nostra creatività. Oggi inizia il mese di ottobre, quale migliore occasione per sperimentare un nuovo piatto che delizierà il palato di tutti?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Diamo il benvenuto ad ottobre con questi involtini squisiti pronti in 20 minuti.

Ingredienti

Considerando di voler fare 2 porzioni, ciò che ci occorre è:

petto di pollo o manzo o lonza a fette;

parmigiano reggiano;

pomodori secchi;

provolone;

cipollotto;

maggiorana;

olio EVO;

sale.

Procedimento

Premettiamo che 2 porzioni sono composte da 3 singoli involtini quindi ci serviranno 6 fettine e due stuzzicadenti lunghi. Iniziamo il procedimento per la realizzazione degli involtini partendo dai pomodori secchi. Qualora avessimo acquistato quelli sott’olio, sgoccioliamo con cura. Prendiamo il cipollotto e togliamo la buccia e la parte verde. Adesso prendiamo il mixer e aggiungiamo i pomodori secchi, il cipollotto, la maggiorana e il parmigiano reggiano. Ciò che dobbiamo ottenere è un composto omogeneo e semi-liquido come se fosse una crema.

Adesso passiamo alla carne. Possiamo fare gli involtini di pollo o di manzo o di lonza, a seconda delle preferenze. Aggiungiamo un pizzico di sale, e al centro mettiamo un cucchiaio della crema e spalmiamo leggermente. Dopo di che aggiungiamo il provolone tagliato a fette, ne basteranno 2. Non ci resta che rotolare la fettina avendo cura di chiuderla bene con lo stuzzicadenti così da evitare che si possa aprire in cottura.

Dopo aver aggiunto gli altri involtini allo stuzzicadenti, per un totale di 3 involtini, prendiamo un piattino e aggiungiamo un filo di olio EVO. Passiamo gli involtini sull’olio e a padella già preriscaldata adagiamo gli involtini per la cottura. Possiamo utilizzare anche la griglia o il barbecue o ancora il forno. Il piatto è pronto per essere gustato e piacerà proprio a tutti.

Diamo il benvenuto ad ottobre con questi involtini squisiti pronti in 20 minuti

Come abbiamo visto, è davvero facile preparare questi involtini. Consigliamo anche quelli allo speck e provola, alla salsiccia e scamorza, alle zucchine e melanzane e gli involtini alla messinese.

In cucina, la regola è quella di sbizzarrirsi e divertirsi con la fantasia e la creatività.