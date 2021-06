Vivere l’estate non significa solo mare e caldo. È sinonimo di divertimento, relax, aperitivi, compagnia, barbecue e cene all’aperto. Solitamente in estate si cerca di mangiare poco, un po’ per il caldo e un po’ per la preferenza dei cibi freschi. Ma non è detto che un’abbuffata una volta ogni tanto non si possa fare. E la stessa cosa si può dire per gli sgarri quando si è a dieta. A maggior ragione quando si segue un regime alimentare ipocalorico lo stomaco si abitua piano piano a ingerire sempre meno cibi. Di conseguenza è come se si rimpicciolisse ed è questo il motivo per cui ci abituiamo a mangiare meno. Ma se fossimo invitati ad una cena, ad un compleanno o ad un evento e quindi “costretti” a sgarrare cosa faremmo?

Ecco l’infallibile rimedio della nonna per favorire la digestione dopo le abbuffate estive.

L’alloro è una pianta preziosa

L’alloro o Laurus nobilis o lauro è una pianta che cresce nelle regioni mediterranee e in Italia è molto consumata specialmente in Sicilia. Come suggerisce il termine latino, è usato per decorare il capo di chi si laurea. Questa pianta era considerata simbolo di sapienza e non a caso la più celebre raffigurazione del sommo poeta Dante Alighieri lo vede con addosso proprio una corona d’alloro.

Quando facciamo uno sgarro durante la dieta o mangiamo più del dovuto e ci sentiamo gonfi come un pallone proviamo questo rimedio della nonna. Versiamo dell’acqua minerale in un pentolino e aggiungiamo qualche foglia di alloro, portando ad ebollizione. Aspettiamo giusto il tempo che l’alloro si ammorbidisca e che si sciolgano le sostanze in esso contenute. Filtriamo e versiamo nella tazza per essere bevuto. Ha un sapore dolce e rinfrescante, oltre alla sua azione digestiva.

