Il tempo scorre. Per alcuni passa troppo velocemente e per altri sembra un’eternità. I segnali del suo procedere senza sosta si vedono anche sul nostro viso. Ma non bisogna scoraggiarsi poiché fortunatamente esistono tanti rimedi per ridurre gli inevitabili segni del tempo. Creme e sieri sono all’ordine del giorno. Le aziende fitocosmetiche hanno aumentato la produzione di tutti quei prodotti naturali utili per rigenerare sempre il nostro corpo. L’ingegno che ci caratterizza ha preso il sopravvento anche per creare delle maschere fai da te con ottimi prodotti naturali.

Non ci fermiamo davanti a niente, nemmeno davanti al tempo. Ecco perché in questo articolo scopriremo un ottimo prodotto naturale che levigherà il nostro viso. Dire addio alle rughe, alle zampe di gallina e alle smagliature si può grazie a questo siero 100% biologico ed economico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La lumaca che cammina sul viso

Certo, la frase “se bella si vuole apparire si deve un po’ soffrire” è azzeccata, poiché questo “prodotto” potrebbe non andare a genio a molti. Si tratta della lumaca, la chiocciola in particolare.

Ormai è diventata consuetudine mettere le chiocciole sul viso e farle passeggiare liberamente su di esso. Non è una cosa che si vede tutti i giorni. Eppure è un metodo spesso usato nei trattamenti di bellezza, tanto che anche alcuni hotel e spa hanno deciso di adottarlo per i clienti.

La bava della chiocciola contiene elastina, collagene e acido glicolico, le proteine che servono per dare elasticità alla pelle, rinnovandola e rimpolpandola. Non solo, la pelle sarà idratata e vellutata come quella di un bambino.

Grazie ai mucopolisaccaridi contenuti, la bava di lumaca è ottima anche per le smagliature, in quanto contribuisce alla riparazione dell’epidermide.

La bava di lumaca in cosmetica

Per quelli che non sopporterebbero lo struscio della lumaca sul viso, è possibile acquistare la bava tramite siero 100% naturale. Tramite questo, verrà più facile spalmare la bava di lumaca anche nel collo, dove le rughe sono presenti.

Dire addio alle rughe, alle zampe di gallina e alle smagliature si può grazie a questo siero 100% biologico ed economico.