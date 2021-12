Frutta dolcissima e una buona dose di caramello sono la base per una ricetta buona da leccarsi i baffi. Quando si tratta, poi, di un dolce facilissimo e veloce da preparare, come questo, tanto di guadagnato.

Tutto parte da una ricetta divenuta un’icona cultura per gli Stati Uniti d’America. Si tratta della Apple Pie, meglio conosciuta in Italia con il nome di torta di mele.

Invece, serviranno una pioggia di zucchero e cannella per questa variante sfiziosa della torta di mele al forno che rapisce tutti al primo assaggio. Ed ecco dei furbi trucchetti che spiegano come comportarsi se lo zucchero di canna diventa duro.

Ingredienti per le mele al forno ripiene di zucchero e cannella

4 mele Golden medie;

2 cucchiai di cannella;

2 cucchiai di zucchero di canna;

100 grammi di uvetta;

100 grammi di nocciole in granella;

8 amaretti;

succo di mandarino q.b.

E subito una pioggia di zucchero e cannella per questa variante sfiziosa della torta di mele al forno

Esattamente come per la torta di mele, occorrerà iniziare privando le mele della buccia e del torsolo. Per le mele, è possibile scegliere e usare la varietà preferita. Le mele Golden, tuttavia, sembrerebbero le più indicate per questa ricetta.

Una volta private del torsolo le mele intere, bisognerà collocarle su una teglia foderata da carta forno. Quindi, riempirle con zucchero e cannella. Entrambi gli ingredienti fonderanno in cottura, caramellando la frutta. Aggiungere anche la granella di nocciole e l’uvetta e, poi, gli amaretti precedentemente sbriciolati.

Quindi, basterà condire le mele con il succo di mandarino. A piacere, è possibile sostituire quest’ultimo con succo d’arancia o di limone.

Cuocere le mele per 40 minuti in forno a 180-200 gradi. Al termine della cottura, le mele dovranno essere ben caramellate, morbide e dorate. Per averle più croccanti basterà sfornarle qualche minuto prima.

Come servirle in modo originale

Per garantire un dolce originale ai propri ospiti basterà servirle tiepide, insieme a una pallina di gelato o con un po’ di panna montata.

Per speziarle, aggiungere noce moscata o anice stellato a piacere. In alternativa alle mele è possibile usare anche le pere al forno.

I modi di proporre la torta di mele sono davvero tantissimi. Anche questa variante che non è una ciambella né una cheesecake è micidiale e rapisce tutti.