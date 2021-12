La cucina è il posto dove sforniamo squisiti manicaretti. Da lì prendono vita tutte le ricette, una lunga serie di ingredienti che concorrono abbinati a formare un piatto unico e buono.

Può trattarsi di una zuppa che scalda il cuore nelle fredde giornate o di un eccezionale sugo al polpo da leccarsi i baffi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Spesso però ci ritroviamo con ben pochi ingredienti in cucina e soprattutto con poco tempo a disposizione. Insufficiente sia per andare al supermercato che per cucinare pasti elaborati. Magari perché dopo pranzo dobbiamo tornare al lavoro o dobbiamo comunque correre da qualche parte.

Una situazione ancora più problematica se si dovesse trovare all’improvviso qualcuno a mangiare da noi.

Non solo aglio e olio ecco 4 gustosi condimenti per la pasta super veloci e adatti alle emergenze

Fortunatamente un pacco di pasta in casa di solito vi è sempre. Un’ottima soluzione perché sazia e si prepara facilmente per più persone.

Il problema però rimane trovare come condirla, la necessità di un qualche sughetto che richieda pochi ingredienti e pochissimo tempo.

Spesso in queste situazioni la salvezza viene dai classici spaghetti aglio, olio e peperoncino. Alla lunga però potrebbero averci stancato o non piacerci. Magari vogliamo qualcosa di più stuzzicante.

La cucina è il regno dell’estro e con le giuste idee anche in pochi minuti si può ricavare un piatto di tutto rispetto.

La prima soluzione è un classico: sciogliere il burro con delle foglioline di salvia e poi condirvi la pasta. Esistono però anche altre idee, meno scontate, ugualmente veloci e davvero appetitose.

Le altre 3 rapide e allettanti proposte

La seconda proposta si potrebbe considerare una variante di burro e salvia. Invece del burro possiamo utilizzare dello yogurt greco condito con qualche spezia o erbetta aromatica. Curry, paprika, erba cipollina, basilico o quant’altro. Basterà saltare sul fornello la pasta con questi ingredienti e in pochi minuti avremo un piatto pronto e saporito. E anche leggero.

Più pesante invece il terzo condimento. Raccogliamo i formaggi morbidi che abbiamo in frigo. Formaggini, gorgonzola, robiola o altro. Poniamoli tutti in un pentolino e sciogliamoli aggiungendovi un po’ di burro o di latte per renderli leggermente meno compatti.

Abbiamo così ottenuto il condimento per una squisita pasta ai formaggi, così buona da non sembrare neanche un piatto improvvisato.

Stesso risultato avremo con la quarta proposta, ancor più sorprendente in quanto poco nota.

Ci serviranno solo del burro e del limone. Sciogliamo del burro con all’interno la scorza grattugiata e il succo spremuto del limone. Vi immergeremo la pasta poi facendola mantecare assieme a un mestolo di acqua di cottura: una vera e avvolgente bontà!

Quindi non solo aglio e olio, ecco infatti 4 gustosi condimenti per la pasta super veloci e adatti alle emergenze e con i quali andare a colpo sicuro in pochi minuti.

Probabilmente li gradiremo così tanto da adottarli con frequenza nel nostro menù perché uniscono il gusto per la buona cucina alla praticità.

Approfondimento

Svelato il segreto per cremosissimi spaghetti aglio e olio senza peperoncino ma super saporiti