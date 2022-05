La biancheria intima è da indossare quasi obbligatoriamente sotto i nostri outfit nella maggior parte dei casi. In effetti, ha un ruolo protettivo e non di rado fa scendere anche meglio i nostri abiti. Soprattutto se ne scegliamo una tipologia modellante che fa apparire in forma pancia e glutei.

Allo stesso tempo, quando ci apprestiamo ad acquistarla, dovremmo prestare attenzione ad altri particolari. Ad esempio, sarà meglio evitare slip troppo stretti che potrebbero portare danni alla salute. Mentre, per quanto riguarda i reggiseni, dovremmo sceglierne di comodi e adatti al nostro décolleté. Sia per avere un sostegno adeguato al peso del seno, sia per sentirci maggiormente a nostro agio. Un discorso che ovviamente vale anche per il pezzo di sopra del bikini.

Per trovare quello giusto, possiamo fortunatamente servirci di un metodo grazie al quale non sbaglieremo più coppa e taglia di reggiseno.

Comprare il reggiseno giusto senza misurarlo

Solitamente a crearci difficoltà nell’acquisto dei reggiseni è proprio la scelta della misura giusta. Dovremo infatti selezionare sia la taglia che la coppa. Il che, il più delle volte, significa dover puntualmente misurare varie misure fino a capire quale potrebbe essere quella corretta. Vi è da dire che poi, spesso, al contrario di quanto possiamo pensare, non l’azzecchiamo neanche. Possiamo scoprire però una volta per tutte la misura perfetta per noi. Il che ci permetterà anche di comprare a occhi chiusi il reggiseno con la sicurezza che ci calzi alla perfezione.

Non sbaglieremo più coppa e taglia di reggiseno e bikini quando scopriremo finalmente il modo giusto per calcolarli correttamente

Per scoprire la taglia e la coppa ideali per il nostro seno ci servirà semplicemente un lungo centimetro da sarta. Lo porremo sotto il seno per misurare il nostro torace. Ovviamente, dovremo misurarlo interamente, motivo per cui dovremo arrotolarlo facendolo passare dal davanti al dietro.

Una volta ottenuta la cifra esatta della circonferenza del torace, dovremo affrontare alcune semplici operazioni matematiche. Sottraiamo dal numero ottenuto 60 cm e poi dividiamo per 5. Arrotonderemo poi per eccesso o difetto per ottenere un numero che includa nella seconda cifra uno 0 o un 5. A seconda del risultato, ottenuto avremo la nostra taglia. Se ci risulterà come numero finale 65 cm, corrisponderà a una prima. Ogni +5 sarà una taglia superiore: 70 cm una seconda, 75 una terza, 80 una quarta e così via.

Per calcolare la coppa, bisognerà prendere la misura della circonferenza del seno. Come prima, lo si farà con il centimetro, ma questa volta posizionandolo all’altezza dei capezzoli. In entrambe le misurazioni bisognerà stare in piedi con le braccia lungo i fianchi. Ottenuto il nostro numero, vi sottrarremo la misura precedente del torace sommata a 12,5 cm. Ogni 2,5 cm corrisponderanno a una coppa. 2,5 cm sarà la coppa A, 5 cm la coppa B, 7,5 cm la coppa C e così via.

Fatte queste semplici operazioni, finalmente avremo tutti i dati necessari per comprare il reggiseno e il bikini più confortevole per noi.

Lettura consigliata

Seducono senza volgarità questi abiti super femminili che stanno bene a tutte le età e che saranno gettonatissimi questa estate