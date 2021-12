Ogni donna sa che nello scegliere l’abbigliamento, oltre a seguire il gusto personale dovrà scegliere modelli in grado di valorizzarla.

Look che mettano in evidenza i punti di forza e che magari camuffino le parti che ci piacciono meno e ci rendono più insicure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando infatti arriviamo alla prova dell’abito, questo deve calzarci a pennello e come diciamo noi.

Per quanto possa piacerci, se non ci dona inevitabilmente è da scartare.

Ciò spesso perché ignoriamo che potrebbe essere semplicissimo indossare capi aderenti che farebbero apparire glutei più sodi e pancia più piatta anche dopo i 50 anni con questo fantastico trucco.

Moda e rinunce

Tutte le donne hanno fisicità diverse. Non tutte abbiamo un fisico da modella e che segua quelli che sono i dettami della moda. Inoltre, non sempre è facile mantenere una linea perfetta e ben scolpita, soprattutto con il passare degli anni.

Spesso la moda si rivela beffarda nei confronti di noi comuni mortali, ponendoci dinanzi al naso capi che ci fanno impazzire ma davvero aderenti.

Questi metterebbero in evidenza la pancetta e rischierebbero di creare ed evidenziare antiestetici rotolini. In più, stringerebbero e punterebbero l’attenzione anche sui glutei, il che è sconsigliato se gli stessi sono morbidi e poco sollevati.

Capita quindi di doversi gettare su indumenti larghi e privi di forme per evitare le nostre imperfezioni in primo piano. Una scelta che a volte non ci soddisfa perché potrebbe farci sentire poco femminili e poco seducenti. In più ci lascerebbe a sognare quelli aderenti visti e che avremmo voluto.

Semplicissimo indossare capi aderenti che farebbero apparire glutei più sodi e pancia più piatta anche dopo i 50 anni con questo fantastico trucco

In realtà non c’è bisogno di doversi sacrificare per attuare tali rinunce, perché esistono dei modi che potrebbero permetterci di indossare anche capi aderenti cercando di farceli calzare addosso nel miglior modo possibile. Dei modi alla portata di tutti e che non richiedono neanche sacrifici.

Esiste infatti il cosiddetto intimo shape, contenitivo e in grado di modellare. Ultimamente sta spopolando perfino tra i vip ed è davvero una grande comodità.

Nel caso di un abito succinto che ci cinge fianchi, glutei e busto, si potrà optare per una sottoveste shape. In questo modo ci scivolerà meglio addosso. Se invece dovesse trattarsi delle jumpsuit, le tute ora tanto in voga e che sottolineano le forme, indossare un body shape potrebbe essere una buona opzione.

La soluzione shape vale anche per i jeans skinny, pantaloni che non possono mancare assolutamente nell’armadio di ogni donna. Infatti, sanno essere sia casual che eleganti. Per mostrare glutei più sodi e sollevati sotto questo jeans attillato, potremo indossare dei leggings shape.

Una soluzione che ci terrà anche più calde in inverno e che tratterà anche la pancia. Inoltre, gli stessi snelliranno anche le nostre gambe, è uno dei consigli di stile infatti per avere subito gambe più affusolate. Ciò li rende fantastici perché ci doneranno a perfezione, e saranno anche un ulteriore stratagemma per portare le gonne stando calde e senza rinunciare a essere sexy.

Una svolta quindi l’intimo shape perché finalmente ci permette di indossare ciò che vogliamo e come vogliamo e potrebbe aiutarci ad allontanare quelle che solitamente sono le nostre insicurezze.

Approfondimento

Non solo tacchi alti e tronchetti finalmente tornano di moda queste scarpe calde e praticissime