Non saremo mai sazi di queste zucchine gratinate con tonno e patate che ci faranno innamorare al primo morso

Se dovessimo citare una delle verdure maggiormente protagoniste della dieta mediterranea in estate non potremmo che menzionare le zucchine. Spiccano al primo colpo d’occhio nell’orto o nelle serre, anche grazie ai fiori, bellissimi da vedere e da cucinare. Ma soprattutto si possono preparare in tantissimi modi: alla griglia, in padella o al forno, al naturale, condite o farcite. Non solo, si prestano molto bene anche a nuove e inedite combinazioni di gusto, che svecchiano un po’ il nostro repertorio culinario personale.

Ad esempio, anziché preparare le solite zucchine ripiene con carne o ricotta potremmo rivisitarle in un piatto con passata di pomodoro e pan carré. Oppure ancora, allacciamo le cinture perché non saremo mai sazi di queste zucchine gratinate con tonno e patate, semplici ma d’effetto.

Per realizzare questa ricetta che promette di spopolare in estate, ci occorreranno:

2 zucchine grandi;

400 g di patate;

120 g di tonno sott’olio;

50 g di formaggio grattugiato;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 spicchio d’aglio;

pangrattato

Per prima cosa occupiamoci delle patate, che andranno sbucciate e fatte lessare in una pentola abbastanza capiente e colma d’acqua. Dovrebbero cuocere per almeno 35 minuti o comunque fino a quando non risulteranno morbide al tocco di uno stuzzicadenti o una forchetta. Dopo averle scolate, lasciamole intiepidire e dedichiamoci nel frattempo alla preparazione delle zucchine. Laviamole e tagliamole a metà, quindi estraiamo la polpa servendoci di un cucchiaio e disponiamole così lavorate su una teglia foderata con carta forno.

A questo punto, presa una padella antiaderente, facciamo rosolare in un cucchiaio d’olio l’aglio, il prezzemolo e la polpa delle zucchine appena estratta. Aggiustiamo poi di sale e lasciamo seccare la polpa a fiamma bassa. È ora il momento di mettere in forno le zucchine, preferibilmente a 180° C per 10-15 minuti. Nel mentre, non dovremo fare altro che amalgamare le patate lessate e schiacciate con la polpa di zucchine e il tonno sgocciolato.

Completiamo con una manciata di parmigiano e una spolverata di sale e pepe, mescolando nuovamente per insaporire bene il composto. Questo andrà naturalmente impiegato per farcire le zucchine una volta sfornate. Completiamo con altro formaggio e con del pan grattato prima di re infornare le zucchine per farle gratinare a 180° C per 10 minuti circa.

