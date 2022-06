Quando siamo a cena fuori ci deliziamo con piatti sofisticati e saporiti, spesso a base di pesce. Impossibile rinunciare a un buon piatto di spaghetti allo scoglio o delle ostriche fresche quando fa caldo. Il pesce ci ricorda il mare e ci fa sentire in vacanza, anche tra i palazzi grigi di città.

Quando si tratta di prepararlo in casa, però, spesso e volentieri ci scoraggiamo. Un po’ il caldo, un po’ il pensiero di sbagliare la cottura ed ecco che finiamo con la solita pasta. Magari optiamo per un pesto pronto, buono sì ma non di certo come un piatto da ristorante.

Oggi, però, vedremo una ricetta davvero semplice da fare in casa e impossibile da sbagliare. Una rivisitazione del pesto che amano tutti, ma invece del basilico useremo il prezzemolo. Per finire, poi, daremo un tocco di mare con una deliziosa tartare, una pietanza che neanche richiede la cottura.

Al posto della monotona pasta al pesto proviamo questo primo piatto fresco ed estivo, incredibilmente facile ma appetitoso

Questo piatto è estivo e fresco, l’ideale se abbiamo poco tempo ma vogliamo coccolarci con qualcosa di buono. Se ci preoccupa il sapore intenso dell’aglio, basterà eliminarne l’anima. Stiamo, però, attenti a come conserviamo l’aglio ora che fa caldo, se non vogliamo che germogli e sia più amaro.

Ingredienti per 2 persone

170 g di spaghetti quadrati;

100 g di tonno abbattuto;

3 filetti di alici;

1 spicchio d’aglio;

40 g di prezzemolo fresco;

zenzero;

succo di limone;

1 peperoncino;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo il tonno già abbattuto e tagliamolo a cubetti di medie dimensioni. Condiamo con del succo di limone, un po’ di zenzero grattugiato, sale e pepe. Lasciamolo marinare in una ciotola e, nel frattempo, prepariamo la crema di prezzemolo. Nel bicchiere del mixer mettiamo il prezzemolo, un po’ d’olio a filo, sale e pepe. Azioniamo il mixer e frulliamo fino a raggiungere una consistenza cremosa, possiamo allungare con un po’ di acqua di cottura.

Lessiamo gli spaghetti in abbondante acqua poco salata e scoliamoli al dente. In una padella ampia facciamo soffriggere leggermente l’aglio, che poi rimuoveremo, e il peperoncino in un po’ d’olio EVO. Aggiungiamo i filetti di alici spezzettati e lasciamoli sciogliere, aggiungendo un po’ d’acqua di cottura. Trasferiamo gli spaghetti nella padella e uniamo anche la crema di prezzemolo. Amalgamiamo bene il tutto e impiattiamo completando con un cucchiaio di tartare in cima.

Quindi, al posto della monotona pasta al pesto, perché non provare questo bellissimo e gustosissimo piatto? La tartare dà quel tocco in più di gusto a un piatto molto semplice ma estremamente saporito. Completiamo il menù con una croccante e sfiziosa frittura di pesce e lasceremo tutti senza parole.

Approfondimento

Per una frittura di pesce con i calamari croccante e non gommosa basta usare questi trucchi degli chef