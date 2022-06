La normativa italiana, soprattutto nell’ultimo periodo, cambia molto velocemente. Anche in materia di Bonus e aiuti per le famiglie. È il caso dell’assegno unico, la misura entrata in vigore lo scorso marzo che ha preso il posto di numerosi altri Bonus. Per i nuovi nati, ad esempio, si è detto addio al Bonus Bebè. Ma anche alle detrazioni per i figli a carico in busta paga. La nuova misura, infatti, ha assorbito tutte queste altre agevolazioni.

In questo modo, ai genitori si riconosce un unico Bonus onnicomprensivo. Ma inaspettatamente, anche se molti ignorano che è ancora possibile ricevere il Bonus mamma domani che si pensava fosse stato assorbito dall’assegno unico.

Bonus mamma domani anche nel 2022

A spiegare che è ancora possibile richiedere questo preziosissimo aiuto per le famiglie che attendono un bambino, è l’INPS. Un “una tantum di 800 euro” che consente di affrontare le prime spese che precedono la nascita del bebè. In linea di principio, anche questo beneficio è stato assorbito dall’assegno unico. Ma l’assegno unico è entrato in vigore solo dal 1 marzo 2022 ed ha lasciato in vigore tutta una serie di agevolazioni.

L’INPS, quindi, chiarisce che per i nati fino al 28 febbraio 2022, le mamme possono richiedere ancora il Bonus mamma domani. Stesso discorso è valido per affidi e adozioni, ma solo se perfezionati entro la fine del 2021. È determinante, quindi, per coloro che sono diventate mamme entro la fine di febbraio di quest’anno, comprendere come richiedere gli 800 euro di premio alla nascita.

Molti ignorano che è ancora possibile richiedere il Bonus per i figli di 800 euro e a dirlo è proprio l’INPS

La circolare numero 23 del 2022 dell’INPS chiarisce che il Bonus di 800 euro può essere richiesto solo per i nati entro il 28 febbraio 2022. Per tutti coloro nati dopo tale data, invece, il beneficio non sarà più riconosciuto. Per chi ha partorito entro la fine di febbraio o raggiunto il settimo mese di gravidanza entro la fine del 2021, le pratiche della misura possono essere presentate ancora.

La circolare precisa che le domande presentate in questi specifici casi possono essere ancora acquisite. Attenzione, però, il Bonus spetta solo se viene richiesto entro un anno dal verificarsi delle condizioni che l’INPS ha descritto. Le neo mamme che hanno partorito a inizio anno, quindi, hanno ancora qualche mese di tempo per presentare richiesta degli 800 euro. Come si presenta domanda? Attraverso i servizi telematici dell’istituto o rivolgendosi ad un patronato.

Approfondimento

Non solo per assegno unico e Bonus nido questa dichiarazione serve anche per altre misure ma è richiesta solo a questi genitori