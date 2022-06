Anziché cucinare le solite zucchine gratinate e ripiene con carne o ricotta, proviamo questa ricetta ancora più veloce

Le zucchine sono indubbiamente tra le verdure protagoniste della stagione estiva e sono amatissime non solo per il gusto, ma anche per la loro versatilità.

Si prestano benissimo per la realizzazione di stuzzicanti antipasti, ma vanno bene anche semplicemente grigliate con un secondo di carne o pesce.

Non sono meno deliziose quando sostituiscono le melanzane nella classica parmigiana o anche semplicemente fatte in padella.

Assieme alle carote, inoltre, possono guarnire una leggerissima torta salata, un po’ diversa dai soliti ripieni prosciutto e formaggio e più adatta al caldo estivo.

Senza contare poi le zucchine sono amatissime anche perché portano con sé i golosi fiori di zucca, ugualmente perfetti da cucinare in mille modi.

Insomma, non esiste ricetta in cui le zucchine non possano esprimere al meglio tutto il loro potenziale.

Una ricetta irresistibile

Tra i cavalli di battaglia che le vedono protagoniste, impossibile non menzionare le zucchine gratinate, che mettono generalmente d’accordo l’intera tavolata.

Tuttavia, anziché cucinare le solite zucchine gratinate e ripiene con carne o ricotta, potremmo considerare una variante ancora più veloce e sfiziosa.

Per realizzare questa preparazione che non deluderà le nostre aspettative e quelle dei nostri ospiti, ci occorreranno:

4 uova;

200 g di zucchine;

50 g di cipolla;

2 fette di pan carré;

4 cucchiai di passata di pomodoro;

2 cucchiai di aceto bianco;

olio;

burro;

sale e pepe

Per prima cosa, sarà necessario preriscaldare il forno, impostando la temperatura sui 190° C.

Nel frattempo, presa una padella antiaderente, facciamo scaldare due cucchiai di olio e facciamo rosolare la cipolla e le zucchine tritate per circa 5 minuti.

Dopo aver aggiustato la sapidità con sale e pepe, lasciamo cuocere per una decina di minuti.

Utilizziamo poi un’altra padella per far abbrustolire del pan carré o eventualmente pane raffermo da smaltire, sbriciolato grossolanamente.

A questo punto, dedichiamoci alla preparazione delle uova in camicia: portiamo a bollore dell’acqua con due cucchiai d’aceto e un pizzico di sale.

Cuociamo quindi le uova, ritirandole con una schiumarola quando l’albume si sarà sufficientemente rappreso, ma il tuorlo resta piuttosto morbido.

Non resta che impiattare, imburrando tanti tegamini quanti sono i commensali da servire e mettiamo in ciascuno una manciata di zucchine e un uovo.

Guarniamo con un cucchiaio abbondante di passata di pomodoro e con le briciole di pane tostate, lasciando poi gratinare in forno per 2-3 minuti.

