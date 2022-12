Non sarà la solita insalata di mare se aggiungiamo questo condimento diverso da olio e limone

L’insalata di mare è un classico antipasto di pesce, facile e veloce da preparare. Per condirlo, di solito, si utilizzano olio, limone e sale. Ma scopriamo insieme quali altri ingredienti usare per rendere questo piatto eccezionale.

Durante le festività natalizie le tavole sono sempre ben imbandite. Ogni Regione d’Italia ha le sue ricette tradizionali che, come ogni anno, dominano i pranzi e le cene. I piatti tipici sono i protagonisti anche del menù di San Silvestro. Nella cena dell’ultimo giorno dell’anno, come da tradizione, non può mancare il classico cotechino con lenticchie. Ma non dimentichiamo anche il riso, che simboleggia l’abbondanza, e il tradizionale peperoncino portafortuna.

Naturalmente la cena di San Silvestro deve assolutamente iniziare con un antipasto misto e abbondante. Salumi, formaggi, i classici vol au vent e anche qualche piatto a base di pesce. Ad esempio, si potrebbe pensare ad una buonissima insalata di mare, facile da cucinare e perfetta da preparare anche il giorno prima.

Cosa serve per preparare e come cucinare la classica insalata di mare

La ricetta di questo piatto freddo è molto semplice. Basterà acquistare dei calamari, delle seppie e dei gamberi. Ma facciamo attenzione che il pesce sia fresco. Controlliamo il colore, la consistenza e anche il profumo. Prima di procedere alla cottura, dobbiamo necessariamente eliminare il carapace e l’intestino dei gamberi. Provvediamo anche a pulire le seppie e i calamari, rimuovendo le interiora, il becco e gli occhi. Per ridurre i tempi, possiamo anche utilizzare il pesce congelato. Ma anche aggiungere del polpo, delle cozze cotte e delle verdure crude (finocchio, sedano, carote).

Ecco come preparare l’insalata di mare. In una pentola versiamo dell’acqua e aggiungiamo del prezzemolo, del sedano e una carota. Una volta raggiunto il bollore, saliamo e versiamo le seppie e i calamari tagliati precedentemente. Dopo circa 5 minuti aggiungiamo i gamberi. Lasciamo cuocere per qualche minuto, spegniamo il fuoco, scoliamo e facciamo raffreddare il pesce. Per verificare che sia tutto ben cotto, controlliamo con la forchetta la consistenza della carne.

Non sarà la solita insalata di mare nel caso in cui la condiamo così

Per condire l’insalata di mare di solito si utilizza un’emulsione a base di olio EVO, limone e sale. Ma per rendere più gustoso il nostro piatto durante le feste, possiamo anche usare altri ingredienti, semplici ma molto saporiti. Ecco cosa serve:

olio EVO q.b.;

il succo di mezza arancia;

zenzero q.b.;

prezzemolo q.b.;

peperoncino q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Non sarà la solita insalata di mare perché la condiremo in questo modo alternativo e gustoso. Vediamo come procedere. Preparare il nostro condimento speciale è davvero molto facile. In una ciotola versiamo l’olio EVO, il succo di mezza arancia e il sale. Cominciamo ad amalgamare e aggiungiamo lo zenzero grattugiato, il peperoncino e il prezzemolo tritato.

Mescoliamo fino ad ottenere una “salsa” leggera. Ora non ci resta che versare il condimento ottenuto sulla nostra insalata di mare per renderla più gustosa e saporita. Ecco un piatto facile e veloce da preparare, che sicuramente lascerà tutti i commensali a bocca aperta.