Volete stupire i vostri ospiti anche a Capodanno? Con questa ricetta il successo sarà assicurato

Siamo giunti alla fine dell’anno ed è arrivato il momento di preparare un menù di Capodanno che sia memorabile. In questa ricetta vedremo tutti i passaggi per fare un dolce davvero spaziale!

Per sbalordire i vostri commensali al cenone o al pranzo di Capodanno, non potete non fare la ricetta che stiamo per svelarvi. Si tratta di un dolce al cacao, veramente unico e particolare, da preparare in poco tempo e che vi darà grandi soddisfazioni.

Per farlo sono necessari:

300 g di farina 00 ;

; 325 g di zucchero ;

; 230 g di burro morbido;

60 g di farina di cocco ;

; 100 g di cacao amaro ;

; 6 uova grandi;

grandi; 2 bustine di lievito per dolci.

Per la farcitura interna, invece, potete optare per una confettura ai frutti di bosco, anche se ci sono tante altre alternative. In ogni caso, vi serviranno soltanto:

1 kg di frutti di bosco ;

; 500 g di zucchero semolato.

Mentre per la glassa esterna avremo bisogno di:

70 g di albumi ;

; 250 g di zucchero a velo ;

; un cucchiaino di succo di limone.

Volete stupire i vostri ospiti anche a Capodanno? Ecco tutti i passaggi da fare

Per prima cosa, riversate lo zucchero e il burro morbido all’interno di una ciotola e mescolate con una frusta. Una volta ottenuta una crema biancastra, aggiungete le uova una alla volta. Infatti, per ottenere un risultato perfetto, il trucco è unire l’uovo successivo solo quando il precedente sarà completamente assorbito. A questo punto, aggiungete anche la farina, il cacao, la farina di cocco e il lievito, e continuate a mescolare.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo, trasferitelo in uno stampo a semisfere ed infornatelo a 180° per circa 20 minuti. Quando le semisfere saranno pronte, lasciatele prima raffreddare e poi tagliate le superfici in eccesso. Fatto ciò, svuotatele cercando di lasciare un centimetro di bordo.

Come fare un’ottima confettura ai frutti di bosco

Ora potete occuparvi della confettura ai frutti di bosco. Quindi, lavate e asciugate i lamponi, i ribes, i mirtilli e le more, e poi riversatele in un pentolino. A questo punto, senza aggiungere acqua, versate tutto lo zucchero e riponete il pentolino sul fuoco, a fiamma media. Durante la cottura bisognerà mescolare per circa mezz’ora il composto, per far sì che non si bruci. Una volta pronta, lasciate intiepidire la confettura e versatela in una ciotola. Ora, con quest’ultima, possiamo finalmente farcire le nostre semi sfere.

Ultimi passaggi e decorazioni finali

Fatto ciò, su metà di esse riponiamo in alto la parte che avevamo scavato in precedenza e poi chiudiamo le sfere, aggiungendo le rispettive metà. Le nostre palline al cacao e frutti di bosco sono finalmente pronte. Ora manca soltanto la glassa esterna che fungerà da decorazione.

Per farla, aggiungete gli albumi in una ciotola insieme ad un cucchiaino di succo di limone. Lavorate il tutto con le fruste elettriche e, appena l’albume inizierà a schiumare, aggiungete anche lo zucchero a velo poco per volta. Continuate a lavorare con le fruste fino ad ottenere una glassa lucida e omogenea, che potete far colare dall’alto sulle palline di cioccolato. Quindi, se volete stupire i vostri ospiti anche a Capodanno, con questi dolci ci riuscirete sicuramente alla grande!