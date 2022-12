Occhio a queste idee dell’ultimo minuto per decorare la tavola di Natale: il figurone è garantito!

Se il giorno di Natale ci accorgiamo di non aver decorato perfettamente la tavola, niente paura! Vediamo insieme come realizzare dei segnaposto meravigliosi e personalizzati!

Il periodo natalizio è uno dei più suggestivi dell’anno. La città cambia aspetto, riempiendosi di decorazioni e luminarie colorate. Per creare l’atmosfera giusta, le strade del centro si animano a ritmo di musica natalizia.

Anche le nostre case sono addobbate a festa. Non può mancare di certo l’albero di Natale. Decorato perfettamente con le classiche luci, le palline grandi o piccole, i fiocchi colorati, i nastrini e così via.

Non dimentichiamo, poi, il balcone di casa e il giardino. Per dare un tocco di colore ai vetri delle finestre, utilizziamo le vetrofanie.

Anche la porta d’ingresso merita una decorazione speciale. Possiamo abbellirla con una ghirlanda tradizionale oppure realizzarla con le nostre mani utilizzando dei materiali di riciclo.

Non trascuriamo gli addobbi per la tavola di Natale

I bambini attendono il Natale per scartare i regali, gli adulti approfittano di questa festa per stare in casa con le persone più care.

E cosa c’è di più bello nel ritrovarsi tutti insieme attorno a un tavolo per festeggiare e mangiare? Sappiamo benissimo che i pranzi e le cene delle festività natalizie sono molto lunghi e durano parecchie ore. Sulle tavole degli italiani non manca proprio nulla: antipasti, primi, secondi piatti e dolci.

Gli addobbi sparsi per la casa, creano una bellissima atmosfera e donano un senso di felicità. Ma non dimentichiamo di decorare anche la tavola per il pranzo di Natale.

Occhio a queste idee dell’ultimo minuto per decorare la tavola il giorno di Natale

Oltre alla classica tovaglia rossa, possiamo sbizzarrirci utilizzando dei fiori freschi, delle candele, oppure creare qualcosa con le nostre mani.

Per abbellire ulteriormente la tavola il giorno di Natale, possiamo dare spazio alla fantasia e realizzare dei segnaposto personalizzati.

Ci serviranno solamente delle mollette per il bucato, su cui scriveremo il nome di ogni commensale e dei mazzetti di lavanda essiccata.

Ora poggiamo la lavanda sul tovagliolo e fermiamola con la molletta. Possiamo anche aggiungere un rametto di rosmarino, fresco o essiccato. Occhio, dunque, a queste idee dell’ultimo minuto per decorare la tavola.

Organizziamoci in anticipo

Ma se prepariamo questi segnaposto nei giorni precedenti al pranzo di Natale, possiamo renderli ancora più belli. Diventeranno stupendi se li coloriamo con delle tempere o dei semplici pennarelli. Prima di personalizzarli, attendiamo che il colore si asciughi.

Se vogliamo utilizzare questi segnaposto anche per il prossimo Natale, è fondamentale spruzzare della lacca sulla nostra molletta. Ecco che il colore durerà più a lungo.

Ora non ci resta che utilizzare la colla a caldo per attaccare delle piccole perline e dei fiocchetti. Possiamo preparare anche dei cartoncini, dedicando ad ogni invitato, un augurio personalizzato.

Seguendo questi semplici step, realizzeremo dei segnaposto davvero eccezionali. E soprattutto non spenderemo neanche un soldo.

Finito il pranzo natalizio, non mettiamo subito via i segnaposto. Ma attacchiamo le mollette colorate all’albero di Natale. Saranno una decorazione davvero originale.