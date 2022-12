Troppo buoni questi struffoli al forno senza burro e con una copertura diversa dal solito miele

Gli struffoli sono uno dei dolci natalizi più golosi. La ricetta tradizionale li vuole fritti e ricoperti di miele. Ma vediamo come prepararli al forno e cosa usare al posto del classico miele.

Mancano pochissimi giorni all’arrivo di una delle festività più attese dell’anno e nelle case degli italiani fervono i preparati per il pranzo di Natale.

La casa è stata addobbata, i regali sono sotto l’albero e il menù per il pranzo è stato deciso già da tempo.

Accanto ai primi e ai secondi piatti, sulle nostre tavole non possono mancare i dolci tipici. Non solo pandoro e panettone, ma ogni regione ha le sue specialità. Comprati in pasticceria o preparati in casa, i dolci della tradizione fanno sempre un gran figurone.

Un dolce tipico natalizio

La lista dei dolci italiani è veramente molto lunga. Il panforte tipico di Siena, le cartellate pugliesi, il certosino bolognese, fino ad arrivare agli struffoli napoletani.

Ed è proprio degli struffoli che vogliamo parlare nelle prossime righe. Ci riferiamo ad un dolce natalizio napoletano ma che si prepara in tutto il Meridione. Sono delle piccole palline di impasto che vengono fritte e ricoperte dal miele. Per renderle più colorate, aggiungiamo le codette di zucchero.

Gli struffoli sono amati dai grandi e dai bambini e sono così buoni che uno tira l’altro.

Troppo buoni questi struffoli al forno senza burro ma con l’aggiunta del cioccolato

La ricetta tradizionale li vuole fritti in olio di semi, ma nelle prossime righe invece scopriremo come prepararli al forno. Saranno più leggeri ma ugualmente gustosi.

Inoltre, per la copertura, al posto del classico miele utilizzeremo una ganache di cioccolato.

Ecco gli ingredienti:

300 g di farina 00;

2 uova;

25 g di olio di semi;

30 g di zucchero;

1 cucchiaino di liquore a scelta (facoltativo);

scorza di arancia o limone q.b.;

un pizzico di sale.

Per la copertura:

200 g di cioccolato fondente;

80 ml di panna;

mandorle tostate q.b.;

zuccherini colorati q.b.

Procedimento

Sono troppo buoni questi struffoli al forno senza burro, vediamo come prepararli.

In una ciotola versiamo la farina setacciata, le uova, lo zucchero e il pizzico di sale. Cominciamo a mescolare e uniamo anche l’olio di semi, la scorza grattugiata di un’arancia e il liquore.

Impastiamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto bello liscio. Lasciamo riposare l’impasto per circa 30 minuti a temperatura ambiente, avvolto in una pellicola trasparente.

Terminato questo tempo, realizziamo dei filoncini del diametro di circa 1 cm e tagliamo dei piccoli tocchetti (spessi circa 1 cm).

Disponiamoli su una teglia rivestita di carta forno. Cuociamoli in forno per 15 minuti ad una temperatura di 180 gradi. Terminata la cottura, dovranno risultare ben dorati.

Nel frattempo, prepariamo la ganache di cioccolato. Mettiamo a scaldare la panna e appena sfiora il bollore aggiungiamo il cioccolato a pezzettini. Facciamo sciogliere mescolando con frustino a mano e spegniamo il fuoco.

Lasciamo che la ganache si raffreddi per qualche minuto e immergiamo gli struffoli.

Disponiamoli su un piatto da portata, creando la decorazione che vogliamo. Per guarnire aggiungiamo le mandorle tostate e gli zuccherini colorati.