Non sai se spegnere il frigorifero prima di partire? Ecco tutti i pro e i contro da considerare

Sei pronto ad andare in vacanza ma non sai se staccare il frigorifero o lasciarlo acceso? Ecco un aiuto per valutare attentamente vantaggi e svantaggi.

Anche se si sta finalmente avvicinando la data di partenza per le ferie, sicuramente avrai ancora tantissime cose a cui pensare.

Prima di tutto, bisogna finire di preparare i bagagli e già questa è un’attività che occupa gran parte della giornata.

Non solo è necessario selezionare i capi da portare con te ma devi anche lavarli e stirarli, prima di disporli strategicamente in valigia.

Ma oltre alle incombenze strettamente legate al viaggio, come appunto la gestione dei bagagli e la definizione della tabella di marcia, c’è molto altro.

Nel caso tu abbia animali domestici devi infatti capire come organizzare la loro routine se rimangono a casa.

Di solito, comunque, amici o vicini di casa sono sempre ben disposti a dare una mano e dunque dovresti risolvere velocemente la questione.

Detto questo, non è meno importante la gestione della casa: non puoi certo partire lasciando tutto sporco e in disordine.

Anche una rassettata veloce è sufficiente per dare una parvenza d’ordine e non trovarsi in difficoltà al rientro.

E a proposito di pulizie, come la mettiamo con la questione del frigorifero? Meglio lasciarlo acceso con qualche avanzo o svuotarlo e lavarlo?

Se anche tu non sai se spegnere il frigorifero prima di partire, dai un’occhiata a questa piccola guida che illustra eventuali vantaggi e svantaggi.

Acceso o spento?

Cominciamo con il dire che la soluzione non è così ovvia come potrebbe sembrare perché entrambe le possibilità hanno pro e contro.

La decisione più gettonata potrebbe essere quella di spegnere direttamente l’elettrodomestico così da stare sereni su più fronti.

In effetti, staccare la spina del frigorifero consente prima di tutto un notevole risparmio da un punto di vista energetico ed economico.

Secondariamente, spegnere il frigorifero significa eliminare ogni avanzo di cibo per poi appunto poter pulire i vari ripiani e scomparti.

Di conseguenza, una volta in vacanza non dovrai preoccuparti di ingredienti che ammuffiscono e producono cattivi odori, quindi dello spreco alimentare.

Non sai se spegnere il frigorifero prima di partire? Alcuni consigli per aiutarti a decidere

Dall’altra parte, tenere acceso il frigorifero riduce il vantaggio economico in bolletta ma presenta comunque altri fattori positivi.

Se decidi di lasciarlo funzionante non devi perdere tempo a pulirlo mentre hai mille altre cose da fare prima di partire.

Inoltre, se rientri per l’ora di cena avresti ancora qualcosa di commestibile da sgranocchiare senza spendere soldi in ristoranti o consegne a domicilio.

Inoltre, avresti anche già l’apparecchio funzionante per conservare eventuali souvenir enogastronomici acquistati durante la vacanza.

Detto questo, per decidere cosa fare, valuta anche il tempo in cui sarai assente: per viaggi superiori ai 10 giorni è consigliabile spegnere l’apparecchio.

Altrimenti, se stai via solo pochi giorni puoi lasciare acceso e abbassare la temperatura al minimo per risparmiare un po’.

