Pulire tutta casa con 1 solo prodotto? Non è un sogno. Disinfetti qualsiasi superficie e risparmi soldi!

Il sogno di ogni casalinga è pulire tutta la casa usando soltanto un prodotto, che magari costi anche poco. Non è utopia. Leggi questo articolo e ti svelo l’efficace ed economicissima soluzione!

Per le pulizie di casa servono tantissimi prodotti. Al supermercato ci sono intere corsie con decine di scaffali pieni di detersivi, saponi e detergenti. Se ne trovano di ogni tipo: liquidi, solidi, in crema, in polvere… Di numerose profumazioni e di varie marche. Di conseguenza, anche di tutti i prezzi. Controllando lo scontrino della spesa, si potrà notare che gran parte del nostro budget se ne va proprio per l’acquisto dei prodotti di igiene e pulizia, sia personale che della casa.

I rimedi della nonna per le pulizie di casa e le faccende domestiche

Come insegnano le care sagge nonne, molte faccende domestiche possono essere facilmente risolte utilizzando rimedi naturali: efficaci, economici ed amici dell’ambiente! Limone, aceto, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia sono grandi alleati in casa. Spesso, infatti, si rivelano molto più efficaci rispetto ai costosi detergenti di marchi noti. Il succo di limone, ad esempio, è formidabile per far tornare a splendere il piano ad induzione. Mentre, per i pavimenti, basta mettere un pizzico di sale sul mocio per far brillare le superfici ed igienizzarle al tempo stesso.

Ecco come pulire tutta casa con 1 solo prodotto

Esiste una semplice soluzione con cui possiamo pulire alla perfezione praticamente tutta casa. Basterà mescolare dell’acqua calda ad un comunissimo prodotto venduto in qualsiasi supermercato. Per preparare il nostro detersivo universale avremo bisogno di acqua calda e alcol. Questo composto è uno sgrassante molto potente. Perfetto per pulire i vetri senza lasciare aloni, è portentoso anche per pulire i pavimenti, disinfettandoli ed igienizzandoli allo stesso tempo.

Il modo più semplice per utilizzare il nostro detergente a base di alcol è quello di travasarlo in un flacone dotato di spruzzino. Lo potremo così portare in ogni stanza e utilizzare con un semplice spruzzo. È molto utile per disinfettare le superfici del bagno. Ne basta qualche spruzzata su sanitari e piastrelle. Ed ecco che germi e batteri scompariranno del tutto.

Tanti utilizzi di acqua e alcol per disinfettare gli ambienti

Abbiamo promesso di mostrare come poter pulire tutta casa con 1 solo prodotto. Vediamo allora altri usi che possiamo fare con il composto di acqua calda e alcol.

Questa miscela è un ottimo sgrassante da usare su molte superfici. Utilizzata per pulire i pavimenti, elimina ogni traccia di sporco, ma anche di grasso, germi e batteri che, inevitabilmente portiamo all’interno con le scarpe.

La soluzione di acqua e alcol è efficacissima anche per pulire in maniera molto accurata e profonda l’acciaio di rubinetti e lavabo, in cucina e in bagno. Dopo il lavaggio, risciacquare con abbondante acqua corrente e asciugare con cura con un panno morbido.

Dato il suo potere sgrassante e antibatterico, la miscela composta da acqua calda e alcol è perfetta per sgrassare la cappa e pulire i filtri del condizionatore. Basterà lasciarli in ammollo per mezz’ora circa. Inoltre, sempre per sfruttare la sua azione antibatterica, il composto è utilissimo per disfinfettare la tastiera del computer e del cellulare. Per raggiungere gli spazi più piccoli e difficili, usare un cotton-fioc.

