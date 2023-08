Ricette furbe ed economiche per non sprecare il cibo rimasto in frigorifero prima di partire per le vacanze

Sei pronta ad andare in vacanza ma hai ancora diversi avanzi tra verdure, salumi e formaggi? Guarda queste ricette facili e veloci e svuota frigo.

Agosto è per antonomasia mese di ferie: con le varie chiusure, le città si svuotano e tutti non vedono l’ora di partire per le vacanze. Certo è, però, che prima di mettere finalmente i piedi in spiaggia o di visitare la nostra città preferita, c’è ancora molto da fare. E non si tratta solo di immergersi in vari siti web per trovare le offerte last minute migliori o superare il classico panico da bagaglio. Soprattutto se stai via per qualche tempo, devi organizzarti a dovere per il mantenimento della casa e di eventuali animali domestici in tua assenza. Ad esempio, prima di partire per la meritata settimana di relax, tra le varie cose dovresti dare un’occhiata al frigorifero. In effetti, sarebbe un errore non da poco lasciare ammuffire verdure, o peggio ancora formaggi, salumi o barattoli di sottaceti vari.

Ecco dunque alcune ricette furbe ed economiche per non sprecare il cibo avanzato in frigorifero o congelatore e partire senza pensieri.

Non solo torte salate

Ovviamente, la prima e più scontata ricetta che per definizione viene considerata svuota frigo è la classica torta salata. Del resto, basta avere a disposizione un rotolo di pasta brisé, perché poi in realtà ognuno può farcirlo come meglio crede. Certo, alcuni abbinamenti sono più azzeccati di altri, ma di fatto nulla vieta di liberare la fantasia e regolarsi sulla base degli ingredienti a disposizione. A seconda di quello che è rimasto in frigo potresti fare una torta salata con alici, melanzane e pomodorini o con peperoni, zucchine e cipolla.

Oppure potresti sperimentare la sfoglia con piselli e primo sale o formaggi spalmabili, come anche il plumcake con mortadella e formaggi morbidi. E che dire della torta rovesciata con speck e zucchine, della tatin ai finocchi o delle cheesecake con fagiolini? Sono tutte idee molto golose pur trattandosi sostanzialmente di piatti improvvisati e, appunto, svuota frigo.

Ricette furbe ed economiche per non sprecare il cibo: dall’antipasto al dolce

In alternativa, se vuoi sperimentare qualcosa di nuovo, ma non per questo più elaborato, potresti provare la ciambella di pan brioche salata. Si tratta di una ricetta davvero furbissima perché permette di consumare più ingredienti sensibili come farina, uova, prosciutto, scamorza o mozzarella. Effettivamente, anche la farina conservata nella credenza con il grande caldo potrebbe deteriorarsi, quindi meglio consumarla il prima possibile. Altra opzione gettonatissima per fare un po’ di pulizia in frigorifero è anche il mitico polpettone di verdure. Non ci sono regole, puoi usare le verdure che hai a disposizione e amalgamarle con patate, ricotta, pangrattato, sale e pepe.

Infine, vuoi privarti di un piccolo dolcetto proprio poco prima di partire per le vacanze? Certo che no, quindi che ne diresti di preparare dei deliziosi muffin al cioccolato bianco, al latte o fondente? Oltre, appunto, al cioccolato, ingrediente molto suscettibile al caldo, eviti di sprecare anche yogurt, farina, zucchero e burro: meglio di così!