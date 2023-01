Non sai cosa mangiare a cena? Prova il contorno invernale più buono e sostanzioso del momento, sta spopolando!

Sei alla ricerca di una ricetta calda e cremosa per soddisfare il palato in queste fredde giornate invernali? Ecco il piatto che fa per te! Semplice e veloce! Provalo subito!

È in arrivo il freddo dell’inverno, tanto atteso dagli amanti della montagna, che tornano in pista dopo le nevicate scarse dei mesi scorsi. Con l’abbassamento delle temperature anche in cucina cambia qualcosa. Si preparano piatti più caldi e avvolgenti e perché no, magari anche più dietetici per sgonfiarsi dopo le festività natalizie.

Se non sai cosa mangiare a cena, quella di oggi potrebbe essere la ricetta giusta! Stiamo parlando del purè di broccoli. Una preparazione non solo golosa ma anche piuttosto sostanziosa.

Di seguito, tutto l’occorrente

Ingredienti:

1 kg di broccoli ;

; 80 g di formaggio grattugiato ;

; 200 ml di latte ;

; 50 g di burro ;

; sale, pepe e noce moscata q.b.

Procedimento:

Il purè di broccoli è una vera delizia e si prepara in pochissimo tempo. Un contorno di stagione più sfizioso e sicuramente meno scontato del classico purè di patate. Il procedimento è un gioco da ragazzi e questo particolare purè si abbina tranquillamente ai secondi di carne e anche a quelli a base di pesce. Perfetto anche per accompagnare delle uova.

Insomma, se non sai cosa mangiare a cena, questo piatto è perfetto!

Vediamo, passo dopo passo, il procedimento per un piatto perfetto. Innanzitutto, prendere i broccoli, pulirli ed eliminare il gambo centrale. Poi, sciacquare con cura le cimette sotto l’acqua corrente. Infine, scolarle, lasciandole due minuti in uno scolapasta.

I broccoli si possono cuocere a vapore o sbollentare per qualche minuto. Poi, andranno trasferiti in una ciotola. Dopo averli fatti intiepidire, aggiungere il formaggio grattugiato, la noce moscata, un pizzico di sale e una leggera spolverata di pepe. A questo punto, con l’aiuto di un frullatore a immersione, frullare il composto. Il purè è quasi terminato. Per un risultato molto più cremoso, bisognerà aggiungere il burro e il latte. Dunque, trasferire i broccoli frullati in una pentola e unire il burro tagliato a pezzetti e dopo il latte. Mescolare e far cuocere a fiamma media. Basteranno pochi minuti per ottenere un purè di broccoli perfetto.

Come sostituire il burro?

Chi non ama il burro, oppure semplicemente vuole servire un piatto più leggero potrà sostituire il burro con 3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Si può sostituire anche il latte con un prodotto vegetale. Per un tocco da vero chef, una manciata di curcuma prima di servire e il piatto stupirà tutti.