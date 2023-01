Quanto costano i biglietti per il Teatro la Scala e come conoscere tutti gli eventi e le mostre

Per chi ama il teatro, La Scala di Milano è davvero il massimo. E questo perché, nel capoluogo lombardo, si tratta di uno dei più prestigiosi teatri al Mondo. Vediamo allora di fornire una panoramica non solo sul prezzo dei biglietti per entrare al Teatro alla Scala. Ma anche sugli eventi che ci sono in programma. Tra le mostre, i balletti, i concerti e la grande opera internazionale.

Dalla musica classica all’opera, passando per il balletto, in Italia c’è uno dei teatri considerati tra i più prestigiosi al Mondo. Questo teatro si trova a Milano ed ha una capienza di oltre duemila posti. Ci riferiamo, nello specifico, al Teatro alla Scala di Milano dove spesso, tra l’altro, si organizzano pure delle serate benefiche.

Quanto costano i biglietti per il Teatro la Scala dall’opera al balletto, passando per i concerti

Per la stagione 2022-2023, al Teatro alla Scala di Milano, le tariffe si possono consultare online in qualsiasi momento dal portale ufficiale. Con i prezzi che variano sia in ragione del tipo di evento, sia in base alla posizione all’interno del teatro rispetto al palco. Per semplificare, più i posti sono vicini al palco, più questi tendono ad aumentare di prezzo.

Detto questo, dal portale del Teatro alla Scala è possibile prendere visione dei prezzi dei biglietti per i concerti, per l’opera, per il balletto e per altri spettacoli inseriti nel calendario. In base alla posizione all’interno del teatro, come sopra accennato, il prezzo del tagliando per entrare al teatro può variare dai 10-20 euro ad oltre 100 euro. Questa, infatti, è la risposta su quanto costano i biglietti per il Teatro la Scala di Milano.

Dal carnet a scelta libera agli spettacoli a data fissa, ecco le formule in abbonamento

In più, oltre all’acquisto del biglietto per un singolo evento, al Teatro La Scala di Milano è possibile entrare pure sottoscrivendo delle formule in abbonamento. A partire dal carnet a scelta libera, passando per le formule in abbonamento a data fissa. Precisamente, con il carnet a scelta libera è previsto l’ingresso a tre spettacoli a scelta tra cinque titoli di opera. Oppure fra sei titoli di balletto.

Così come c’è pure il carnet a scelta libera che permette allo spettatore di scegliere quattro spettacoli su un totale di otto titoli di balletto e di opera che sono raggruppati per periodo. Le formule a data fissa permettono invece di sottoscrivere l’abbonamento a spettacoli dello stesso tipo. Dai balletti all’opera, passando per la sinfonica e per i recital di canto e di pianoforte in base ad un calendario programmato.

Ecco chi può entrare al Teatro alla Scala di Milano con lo sconto grazie alle riduzioni di prezzo

Per i biglietti e per gli abbonamenti al Teatro alla Scala di Milano, inoltre, sono previste riduzioni di prezzo non solo per i giovani under 26, ma anche per gli adulti over 65. Fermo restando che, al controllo da parte del personale predisposto, lo spettatore deve sempre esibire il titolo che dà diritto alla riduzione di prezzo.