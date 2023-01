In arrivo freddo e neve: ecco dove andare a sciare ora, quanto costa lo skipass e come risparmiare

C’è ancora tempo per organizzare una settimana Bianca all’insegna dello sci, l’amore per la montagna e il divertimento. Ecco le ultime novità sulla stagione invernale, tra clima e aumento dei costi per skipass e villeggiature.

Neve o meno, l’Italia è un Paese meraviglioso, ricco di luoghi incantati dove è possibile vivere delle esperienze indimenticabili, sia d’estate che d’inverno. Ad esempio, la Valle d’Aosta è perfetta da visitare e si possono svolgere tante attività, anche senza aspettare necessariamente l’arrivo della neve. Per una vacanza davvero perfetta, anche l’outfit dev’essere all’altezza. Dunque, meglio dare un’occhiata anche alle ultime tendenze moda per apparire sempre impeccabili, con e senza sci ai piedi.

In arrivo freddo e neve: ecco cosa dicono le previsioni meteo

Dopo il passaggio dell’anticiclone africano che ha caratterizzato le vacanze natalizie con clima mite e pochissima neve. Il mese di gennaio pare favorire la stagione invernale con perturbazioni, freddo, pioggia e anche nevicate più o meno abbondanti. Per gli amanti dello sci e della montagna, bisognerà attendere la fine del mese per godersi al massimo i comprensori sciistici e i loro servizi. Tuttavia, nevica già sulle Alpi e Prealpi al di sopra di 1.200 – 1.400 metri. Nelle prossime ore, le previsioni annunciano nevicate anche sulle Alpi Orientali, al di sopra dei 1.000- 1.400 metri e sull’Appennino Centrale e Settentrionale.

Quali località hanno più impianti aperti?

Poiché sono in arrivo freddo e neve, soprattutto per i prossimi mesi, molte località sciistiche italiane si stanno preparando ad accogliere un gran numero di sciatori, di tutte le età. Dopo le numerose disdette, proprio a causa del caldo e della scarsa quantità di neve, si prevedono numeri importanti.

Attualmente, gli impianti sciistici con il più alto numero di impianti aperti sono:

Val Gardena con 77 impianti aperti su 78;

con 77 impianti aperti su 78; Alta Badia con 53 impianti aperti su 53;

con 53 impianti aperti su 53; Val di Fassa con 49 impianti aperti su 52;

con 49 impianti aperti su 52; Cortina d’Ampezzo con 29 impianti aperti su 36;

con 29 impianti aperti su 36; Kronplatz – Plan De Corones con 32 impianti aperti su 33;

con 32 impianti aperti su 33; Tre Cime Dolomiti con 31 impianti aperti su 31.

con 31 impianti aperti su 31. (Ovviamente, è opportuno ricordare che questi sono numeri in continua evoluzione, in base anche alle condizioni meteo).

Quanto costa lo skipass?

Secondo una recentissima analisi di Altroconsumo, (che ha monitorato 29 stazioni sciistiche italiane) la stagione sciistica 2022 e 2023 è partita con una copiosa lievitazione dei costi. Complice l’aumento del costo dell’energia e la crisi dovuta al coronavirus, i comprensori sciistici hanno rincarato i prezzi. La regione più cara, la Lombardia, che va a 58 euro in media per gli skipass giornalieri (a differenza dell’anno scorso che vedere il costo del biglietto già salire a 50 euro). A seguire anche Livigno e Bormio, con aumenti del 13,5% e del 13%. Da sottolineare il prezzo invariato per le località di Tarvisio, in Friuli-Venezia Giulia, e di Champorcher, in Valle d’Aosta.

Per lo skipass settimanale (dai 5 ai 7 giorni), la Lombardia resta la regione con i prezzi più elevati (rincaro di oltre il 10%), segue il Trentino-Alto Adige. La località più costosa per chi vorrebbe sciare per una settimana, sembrerebbe il comprensorio Dolomiti Superski, in Veneto, che quest’anno pare sia arrivato a costare 325 euro. Invece, la più economica sembrerebbe Champorcher, che propone 159 euro per lo skipass settimanale.

Come risparmiare sullo skipass per la nostra vacanza da sogno

Godersi la montagna e usufruire dei servizi che offrono i comprensori sciistici senza spendere una fortuna è possibile. Con qualche piccolo accorgimento possiamo risparmiare sullo skipass e spendere meno. Acquistando i biglietti direttamente sui siti ufficiali delle località sciistiche si può ottenere anche il 30% di sconto. In molte regioni, poi, è possibile usufruire di sconti per bambini, ragazzi e talvolta adulti.

Si consiglia di acquistare lo skipass solo nei giorni e nelle ore in cui si scia effettivamente. È sempre più diffuso il biglietto a ore, oppure a mezza giornata.

È bene sapere che viaggiare in gruppo (o tramite uno sci club) si possono ottenere più facilmente sconti sui biglietti.

Inoltre, in generale, le settimane che godono di una maggior convenienza e un ottimo rapporto di qualità e prezzo sono le ultime di fine gennaio. Questo periodo, infatti, è considerato bassa stagione. Sconto del 15% sullo skipass, acquistando direttamente dall’applicazione Telepass. L’iniziativa è valida in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Molise, Emilia-Romagna, Veneto fino al 31 marzo 2023 ed è riservata ai clienti Telepass (Telepass Plus e Telepass Pay X). Dunque, visto che è in arrivo freddo e neve, è meglio correre alla ricerca delle offerte più convenienti per una vacanza da favola.