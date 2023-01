Ecco 3 dei libri più belli e straordinari di sempre che dovresti leggere la sera prima di dormire

Leggere è un’attività meravigliosa, soprattutto se scegliamo i romanzi e i volumi più adatti a noi. Per non sbagliare, ecco 3 strabilianti letture che ci faranno innamorare e che ci terranno letteralmente incollati alle loro pagine prima di cadere tra le braccia di Morfeo.

Avere delle passioni è uno dei più grandi doni che si possano ricevere. Riuscire a coltivare ciò che amiamo, infatti, ci rende più allegri, gioiosi e pieni di vita. E questo può realizzarsi con un migliaio di attività anche differenti tra di loro. Ci sono persone che sono appassionatissime di spettacoli teatrali e cercano di trovare sempre i posti migliori per non perdersi neanche una battuta. E poi ci sono coloro che invece sono legatissimi alle loro serie TV e non si perdono neanche un episodio. E infine, ci sono le persone che amano leggere a più non posso. E se tu sei tra gli intramontabili romantici, allora dovresti provare a leggere questi 3 volumi mozzafiato che ti faranno letteralmente innamorare.

Ecco 3 libri davvero incredibili da leggere tutti d’un fiato che ti faranno letteralmente perdere la testa

Leggere è sicuramente un’attività meravigliosa. Ma a volte molti di noi si trovano di fronte a un grandissimo dilemma: quale libro scegliere. Se anche tu hai questo problema, non temere. Ci sono infatti alcuni romanzi che non potranno non piacerti. Tra questi, il primo che ti consigliamo è l’intramontabile “Moby Dick” di Herman Melville. Il romanzo famosissimo ruota attorno al racconto di Ismael, unico sopravvissuto a un terribile scontro con la Balena Bianca. Il capitano Achab, uomo senza scrupoli a capo della baleniera Pequod, trascina il suo equipaggio verso una morte preannunciata per vendicarsi di Moby Dick che, con un colpo di coda, l’ha mutilato. L’importanza del rispetto nei confronti della natura è alla base di questo meraviglioso libro.

Come secondo consiglio troviamo Cent’anni di solitudine, il meraviglioso romanzo di Gabriel García Márquez

Altro libro assolutamente da non perdere è il magnifico “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez. Nobel per la letteratura, questo capolavoro può offrirti una visione sulla politica, sull’esistenza e sui drammi dell’uomo. Il romanzo si concentra sulla famiglia Buendìa, di cui seguirai ogni passo ed evoluzione. Ogni membro della famiglia vive la propria vita e, seguendo le loro vicissitudini, avrai la possibilità di analizzare con l’autore ogni minima sfumatura del desiderio umano e delle passioni degli uomini. Fantasia, politica, attualità, riflessione filosofica e letteraria sono tutti al centro di questo incredibile capolavoro.

Ecco 3 dei libri più belli e straordinari che ti faranno addormentare benissimo e che ti trasporteranno in un altro Mondo

Chiudiamo la carrellata di libri con un ottimo romanzo contemporaneo che sicuramente non potrà lasciarti indifferente. Stiamo parlando di “Dammi mille baci” di Tillie Cole. La storia si apre sui due protagonisti, amici da sempre: Poppy Litcheld e Rune Kristiansen. I due, di soli 9 anni, intessono un rapporto strettissimo, che li legherà a vita. Durante quest’età, Poppy si pone un obiettivo : collezionare 1.000 baci. Così nascerà un amore fanciullesco tra i due, che si interromperà quando Poppy smetterà improvvisamente di parlare all’amico. Tornato a casa dopo tanti anni, Rune chiederà delle spiegazioni, ma le risposte potrebbero spezzargli il cuore. Dunque, ecco 3 dei libri più belli e straordinari da leggere la sera.