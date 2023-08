Non sai come innaffiare le piante mentre sei in vacanza? Usa questi metodi geniali per risolvere il problema

Non è sempre facile trovare qualcuno di fiducia che possa occuparsi delle tue piante mentre sei in vacanza. Ma non disperare, ci sono dei metodi fai da te che potrebbero esserti d’aiuto. Scopriamo quali sono questi rimedi e come metterli in pratica.

Finalmente stanno per arrivare le tanto attese vacanze. Alcuni partono a breve, altri dovranno aspettare il mese di settembre. Le valigie sono pronte e la casa è pulita e in ordine.

Ma le piante? Le hai curate con amore e dedizione tutto l’anno, non puoi assolutamente rischiare di farle seccare.

Se hai un parente o un vicino di casa che può occuparsi di loro, allora hai già risolto il problema. E se invece nessuno può innaffiarle?

In questo caso, vediamo quali sono le soluzioni migliori per evitare di trovare delle piante secche e sofferenti al tuo ritorno.

Se non sai come innaffiare le piante mentre sei in vacanza, allora prova il metodo della bottiglia

Se le piante sono coltivate in vaso, allora spostale in un luogo ombreggiato o mettile dentro casa. In questo modo non staranno sotto al sole cocente. Ma ricordati di non lasciarle mai completamente al buio. Fai trapelare dalla finestra un pochino di luce.

Per innaffiare le piante quando sei in vacanza utilizza il metodo della bottiglia. Un rimedio facilissimo da mettere in pratica. Devi solo realizzare un foro sul fondo e sul tappo. Riempi di acqua la bottiglia e capovolgila nel terreno. Usando questo rimedio l’acqua scenderà lentamente. Ricorda che i fori devono essere di piccole dimensioni.

Sei hai un vaso di grandi dimensioni, puoi anche interrare completamente la bottiglia di plastica. Ma pratica alcuni buchi sul fondo e lascia avvitato il tappo, per evitare che l’acqua evapori velocemente.

La soluzione della vecchia stoffa

Non sai come innaffiare le piante mentre sei in vacanza? Allora usa questo metodo semplice e veloce.

Devi solo posizionare vicino a ciascun vaso una bottiglia o una bacinella piena di acqua. Hai un lenzuolo che non usi più, o una maglietta che stai per buttare via? Prendi delle forbici e taglia delle strisce di stoffa abbastanza lunghe.

Un’estremità introducila nella bottiglia e l’altra posizionala all’interno del terreno. Vedrai che l’acqua passerà in modo graduale, da una parte all’altra.

Se invece, il tuo giardino è pieno di piante, non ti resta che ricorrere all’irrigazione automatica. Con questo metodo non avrai più il problema di innaffiare le piante quando non sei in casa.

Perché buttare questi materiali, usali così!

Un altro metodo molto usato per evitare che l’acqua nel terreno evapori in pochissimo tempo, è quello della pacciamatura. Una tecnica antica, perfetta anche per proteggere le radici dal freddo e per evitare la crescita delle piante infestanti. Puoi utilizzare vari materiali da posizionare sul terreno. Come foglie o erba secca, corteccia di albero, gusci di noci. Forse non lo sai, ma anche la lanuggine che si stacca dai vestiti e che trovi nel filtro dell’asciugatrice, è un materiale ottimo per la pacciamatura.

Lettura consigliata

