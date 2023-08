Eliminiamo velocemente macchie di sudore e di sangue da magliette e lenzuola  

Sono tante le macchie che ogni giorno si formano su vestiti lenzuola e biancheria. E ognuno necessita un procedimento particolare che vediamo in questa piccola guida. Ci aiuterà a risolvere macchie di sudore sulle magliette, di sangue sulle lenzuola, ma anche quelle di unto o di sugo.

È facile che una macchia si formi. Soprattutto se si hanno bambini, la lavatrice funziona quasi di continuo. Mangiando gli spaghetti capita che, attorcigliandosi alla forchetta, schizzi del sugo e finisca sui nostri vestiti. Del sangue che cola dal naso dei bambini, soprattutto quando fa molto caldo e macchia la maglietta. Senza parlare delle macchie di sudore che nonostante i deodoranti e a causa del caldo afoso, colorano di giallo la zona delle ascelle.

Come lavare in lavatrice

Seguiamo qualche consiglio che ci permetta di eliminare macchie di sudore, sugo, unto o sangue. Certamente è possibile utilizzare la lavatrice, a patto che l’indumento sporco si metta nel cestello insieme agli altri panni. In questo caso conviene prima trattare la macchia e poi terminare il lavaggio insieme agli altri panni in lavatrice. Può essere il caso delle macchie gialle delle ascelle o del collo della camicia.

Prendiamo ad esempio il classico caso della camicia con il collo annerito dal sudore. Possiamo lavarla a mano, ma impiegheremo del tempo in più. Invece se avessimo già pronta una lavatrice di panni di cotone, potremmo inserirci dentro la camicia con questa accortezza. Bagniamo la parte sporca del colletto, e poi passiamolo con del sapone di Marsiglia. Con una spazzola da bucato, strofiniamo delicatamente il collo, fino a che la maggior parte della macchia vada via. Poi sciacquiamo, aggiungiamo ancora un pochino di sapone sul collo e infiliamo la camicia in lavatrice pronta per il lavaggio.

Alcune avvertenze preliminari

Non tutte le macchie sono uguali e ognuno va trattata a suo modo. Alcune macchie ad esempio richiedono esclusivamente acqua fredda, invece che acqua calda. Uno dei detergenti più utilizzato è il sapone di Marsiglia. Si tratta di un sapone molto neutro e fatto con ingredienti naturali che non aggrediscono il tessuto. Inoltre dissolve bene lo sporco.

Un’altra possibilità è l’utilizzo del percarbonato, una sostanza che si utilizza nel lavaggio dei panni perché ha un doppio vantaggio. Rispetta i colori e rende i bianchi più vivi. Si aggiunge semplicemente nel cestello della lavatrice.

Eliminiamo velocemente macchie di sudore così

Le macchie di sudore a volte sono un piccolo problema, ma possiamo utilizzare il seguente modo, oltre a quello descritto sopra abbastanza semplice. Per trattare queste macchie utilizziamo dell’acqua tiepida e del sapone di Marsiglia. Quando abbiamo fretta strofiniamo il capo, altrimenti lo lasciamo qualche minuto in ammollo aggiungendo anche un cucchiaino di percarbonato di sodio. Poi sciacquiamo e avremo così i capi senza quelle fastidiose macchie.

Come fare contro le macchie d’unto

Il detergente ci aiuta e così eliminiamo velocemente macchie di sudore. Tuttavia, spesso si ha a che fare con delle macchie d’unto e la lavatrice non sempre restituisce dei capi perfettamente puliti. In questo caso conviene utilizzare il vecchio sistema delle nonne. Quando il capo è asciutto cospargiamo la macchia di talco. Poi aspettiamo uno o due giorni. Il talco poco per volta assorbe la macchia, così che, quando lo soffieremo via, non la troveremo più.

Macchie da sugo di pomodoro o di sangue

Queste macchie vanno lavate espressamente in acqua fredda e con del sapone di Marsiglia. Soprattutto per le macchie di sangue, l’acqua deve essere molto fredda e tentare più volte col sapone di Marsiglia di eliminare la macchia. È importante non utilizzare l’acqua calda che rischia di fissare ancora di più la macchia.

In questo modo potremmo averla vinta sulle macchie, che si presentano quasi ogni giorno sui nostri vestiti.

