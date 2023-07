Buchi in giardino e piante mangiucchiate? Non sono talpe ma questi animaletti molto pericolosi. Allontanali così!

Buchi in giardino e piante mangiucchiate-arvicola-proiezionidiborsa.it

Trovi dei piccoli buchi nel terreno del tuo giardino e le cortecce mangiucchiate? Fai attenzione perché non sono delle talpe ma potrebbero essere dei roditori molto pericolosi per le tue colture. Vediamo di quale animale si tratta e come allontanarlo senza fargli del male.

L’orto e il giardino necessitano sempre di cure e attenzioni costanti. Non bisogna solo preoccuparsi di innaffiare le piante o concimare il terreno. Ma dobbiamo tenere gli occhi aperti perché afidi e parassiti potrebbero rovinarci velocemente tutto il lavoro.

È davvero un peccato accudire una pianta per mesi e poi vederla appassire velocemente. Proprio quando stavi per raccogliere i suoi frutti. Ecco allora, che per risolvere il problema, molti utilizzano dei rimedi chimici oppure quelli casalinghi fai da te (macerato di aglio, ortica, peperoncino, ecc.).

Buchi nel giardino e piante mangiucchiate? Attenzione, non sono talpe

Non sono solo afidi e parassiti a rovinare il tuo raccolto. Quante volte hai notato in giardino il terreno in subbuglio e nei buchi? Naturalmente hai pensato subito alle talpe. Ma ne sei davvero sicuro?

Guarda bene! Se le montagnette di terra sono piatte e irregolari allora si tratta di arvicole. Se poi, trovi le cortecce e le radici mangiucchiate oppure resti di piante nei cunicoli sottoterra, allora non ci sono dubbi.

Le arvicole sono dei piccoli roditori che somigliano molto a dei topi, ma di dimensioni più piccole. Hanno della peluria sulla coda, orecchie quasi inesistenti e arti molto corti.

Piccoli animaletti ma che in poco tempo possono distruggere tutto il tuo duro lavoro.

Vederli non è molto facile, perché escono prevalentemente di notte. Ma ci sono dei modi naturali per scacciarli senza far loro del male.

Tutte le soluzioni più efficaci

Innanzitutto, è molto importante tenere l’ambiente pulito ed eliminare periodicamente le erbe infestanti. Questo per scovare più facilmente le loro tane e distruggerle. Le arvicole non amano gli odori forti, quindi utilizza i narcisi per tenerle a distanza. Dei fiori meravigliosi che abbelliscono il tuo giardino ma che emanano un profumo poco amato da questi disturbatori.

L’aglio può essere una secondo rimedio molto efficace, perfetto anche contro afidi e parassiti. Per tenere lontane le arvicole, puoi anche posizionare delle foglie di alloro essiccate nei punti strategici del giardino e dell’orto.

Gli strumenti che sfruttano gli ultrasuoni sono delle ottime soluzioni e ti possono dare una grossa mano.

Devi solo posizionarli in prossimità del terreno. Si alimentano tramite batterie o energia solare.

Le arvicole sono dei roditori molto prolifici che possono invadere completamente gli spazi esterni e provocare dei danni irreparabili. Se noti molti buchi nel giardino e piante mangiucchiate, meglio chiedere consiglio a dei professionisti.

