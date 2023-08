Come spurgare le melanzane e togliere l’amaro dai cetrioli: tutte le tecniche usate dai migliori chef

Melanzane e cetrioli sono gli ortaggi protagonisti della stagione estiva. Ma purtroppo non hanno sempre un gusto dolce e delicato. Spesso quel terribile sapore amaro può rovinare le tue ricette.

Ma vediamo quali sono i migliori consigli degli chef per risolvere questo problema.

Tra gli alimenti più consumati dagli italiani in estate, melanzane e cetrioli si posizionano tra i posti più alti della classifica. In effetti, sono prodotti di stagione ricchi di acqua e proprietà nutritive.

Il cetriolo ha appena 14 calorie per 100 g. La sua buccia è ricca di fibre, perfetta per mantenere attivo l’intestino. Un alimento che si mangia normalmente crudo e ricco di vitamine e minerali.

I cetrioli avrebbero la capacità di agire sull’assorbimento del colesterolo e tenere sotto controllo la glicemia.

Anche la melanzana è un ortaggio ricco di acqua e povero di calorie. La vitamina B avrebbe la capacità di aiutare il buon funzionamento del metabolismo mentre il potassio si prederebbe cura del cuore.

La melanzana è un alimento molto versatile, che può essere preparato in mille modi diversi.

Come spurgare le melanzane e togliere l’amaro dai cetrioli? Ecco i metodi migliori

Molto spesso melanzane e cetrioli hanno un sapore amarognolo e poco gradevole al palato.

Per evitare di rovinare le tue ricette migliori, ecco come risolvere la situazione utilizzando i rimedi consigliati dagli chef.

Puoi eliminare l’amaro delle melanzane usando il sale. Affetta la melanzana e appoggiala in uno scolapasta. Ricopri completamente di sale grosso. Posiziona un peso sopra e attendi circa mezz’ora.

Se non hai il sale grosso, allora utilizza l’aceto. Taglia la melanzana e lasciala in ammollo in una ciotola piena di acqua e aceto. Dopo 30 minuti, strizza le fette e asciugale con un canovaccio.

Occupiamoci dei cetrioli

Il cetriolo ha un sapore fresco e una consistenza molto croccante. Ma capita, spesso, che abbiano un gusto molto amaro.

Questa condizione è dovuta dalla presenza della cucurbitacina, che si trova anche nella zucca e nel melone.

Questa sostanza si forma quando la pianta ha ricevuto poca acqua oppure ha subito troppi sbalzi di temperatura.

Per eliminare l’amaro bastano pochissimi secondi. Dopo aver lavato in maniera accurata il cetriolo, taglia le estremità e sfregale dalla parte del taglio, su entrambi i lati. Dopo pochi secondi, vedrai formarsi una sorta di schiumetta. Proprio questa sostanza contiene quel fastidioso sapore amaro. Prima di mangiare il cetriolo, lavalo accuratamente.

Esiste anche un secondo metodo per eliminare dal cetriolo quel saporaccio amaro. Semplice e veloce. Infatti, devi solo eliminare la buccia. È vero che proprio in questa parte dell’ortaggio c’è la maggiore concentrazione di fibre. Ma per evitare di buttare via il cetriolo vale la pena eliminarla.

Ecco come spurgare le melanzane e togliere l’amaro dai cetrioli, in poche e semplici mosse. Ora le tue ricette saranno sempre perfette.

