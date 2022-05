Con il caldo è difficile sopportare vestiti troppo pesanti o coprenti. Molti di noi, infatti, hanno già iniziato a indossare magliette leggere, pantaloni corti e gonne, oltre che fantastici vestitini.

Come ogni anno, però, ci sono tante persone che, piuttosto che scoprire parti del proprio corpo, preferirebbero soffrire il caldo. Tutto questo perché si vergognano del proprio fisico. C’è chi si imbarazza a mostrare le braccia, chi la pancia e chi le gambe.

Ecco come ottenere un cambiamento

Prima di partire, bisogna ammettere che non sia facile ottenere cambiamenti fisici in breve tempo. Esistono, però, delle attività fisiche che, se eseguite con costanza, nel tempo possono farci ottenere risultati concreti.

Per esempio, per avere braccia più toniche povremmo provare uno sport che fa bruciare grassi ma senza l’utilizzo di pesi. Per pancia e gambe, invece, dovremmo provare 3 esercizi che si possono fare comodamente a casa propria. Eseguendo regolarmente questi allenamenti, riusciremo a rassodare il nostro fisico e non dovremo più soffrire il caldo con pantaloni lunghi e soffocanti.

Non rinunceremo più a gonne e pantaloncini perché avremo gambe più sode con questi 3 esercizi da fare senza fatica a casa

Il primo esercizio che potrebbe aiutarci a rassodare la parte bassa del nostro corpo è quello degli slanci laterali. Sdraiamoci su un lato, pieghiamo il braccio e appoggiamo la testa sulla mano. Pieghiamo le gambe a 90°, tenendo ben salda a terra quella appoggiata al suolo, e slanciamo l’altra lateralmente.

Non dovremo forzare troppo lo slancio, per evitare problemi alla schiena. È proprio per proteggere la schiena, infatti, che dovremo tenere quest’ultima ben ferma durante lo svolgimento dell’esercizio. Potremo ripetere il movimento per intervalli di 30 secondi durante le nostre sessioni di fitness.

Un altro esercizio veramente efficace per le nostre gambe

Dalla stessa posizione, poi, potremo svolgere anche gli slanci frontali. In questo caso dovremo tenere la gamba in alto tesa, slanciandola in avanti e indietro.

Tornado indietro, non dovremo superare la linea dell’altra gamba. Quest’ultima, invece, dovrà restare ben salda a terra, ma leggermente piegata. Anche in questo caso la schiena dovrà rimanere ferma, per evitare eventuali problemi.

Una garanzia per tonificare il fisico

Arriviamo, infine, a un esercizio che non dovrebbe mai mancare nella routine di fitness. Stiamo parlando del plank. Per eseguirlo dovremo rimanere con il corpo teso e parallelo al pavimento, appoggiandoci sui piedi, posti a martello sul pavimento, e sulle braccia piegate.

Facciamo leva anche sul bacino, cercando di tenere la schiena dritta, e mantenendo la posizione per più tempo possibile. I principianti potranno iniziano da 30 secondi, per poi aumentare gradualmente la durata dell’esercizio.

Il plank è uno degli esercizi migliori, perché coinvolge spalle, braccia, gambe e glutei. Inoltre, allena anche gli addominali, perciò possiamo abbinarlo ad altri esercizi utili per ottenere pancia piatta e addominali di ferro.

Eseguendo questi allenamenti in modo regolare e con la giusta costanza non rinunceremo più a gonne e pantaloncini, perché tonificheremo il corpo. Così ci libereremo di questa paura inutile e ci godremo appieno l’estate.

