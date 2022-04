L’estate si sta avvicinando e tante persone vogliono rimettersi in forma per la prova costume. Le grandi abbuffate delle festività potrebbero averci fatto mettere su qualche chilo, soprattutto su pancia, fianchi, sedere e cosce. Questi sono i punti più critici per tantissime persone, perché è proprio qui che si concentra il grasso.

C’è da ammettere, però, che per molti non è così facile conciliare l’attività fisica con il lavoro e gli altri impegni. Il risultato è che, spesso, si tende a trascurare il proprio corpo, rimandando a data indefinita il movimento fisico.

È proprio in casi come questi che bisognerebbe provare un’attività sportiva che, in poche ore, riuscirebbe a far bruciare tantissime calorie. Addirittura, una sola ora di allenamento ci permetterebbe di bruciare circa 500 calorie.

Questo sport sarebbe ottimo anche per tonificare le braccia, che, spesso, dopo i 40 anni, diventano flaccide e molli, ma non solo.

Chi fa quest’attività dimagrisce, rinforza i muscoli, riduce lo stress e non sovraccarica le articolazioni, parti molto delicate del corpo. Scopriamo subito il nome di questa fantastica attività fisica che tutti dovrebbero provare.

Braccia toniche e gambe più snelle con questa pratica divertente che fa dimagrire e bruciare grassi senza pesi

Ci concentriamo sulla cellulite, come fosse il più grande dei mali. Per risolvere questo inestetismo, le pubblicità ci consigliato di acquistare creme e scrub miracolose.

La verità, però, è che la cellulite non sparisce miracolosamente, ma con questi 2 ottimi esercizi da svolgere comodamente a casa potremmo migliorare la situazione.

Se, invece, volessimo recuperare il tono della pelle, dovremmo provare lo spinning. Si tratta di una pratica che consiste nel pedalare su una speciale bicicletta fissata a terra.

Questo sport riuscirebbe non solo a farci dimagrire, ma anche a rafforzare i nostri muscoli e a ridare tono alla nostra muscolatura. Ecco perché avremo braccia toniche e gambe più snelle con questa attività sportiva davvero efficace.

Inoltre, riuscirebbe anche a farci scaricare lo stress e a farci avvertire una generale sensazione di benessere, con noi stessi e il nostro corpo.

In palestra ma anche comodamente a casa

Lo spinning si può svolgere sia in gruppo che in solitaria, in una classica palestra o anche direttamente in casa nostra. Nel secondo caso, dovremo munirci di una spin bike professionale, da scegliere tenendo conto di criteri ben precisi. Ad esempio, il volano, ovvero il disco che ruota durante la pedalata. Questo può pesare dai 15 ai 30 kg e più sarà pesante più la nostra pedalata sarà stabile.

Un’altra parte fondamentale della nostra spin bike è quella del freno. Esiste di due tipi, magnetico o meccanico, ma il primo è sicuramente quello più valido.

Valutiamo con attenzione anche lo scatto, che può essere fisso o libero. L’ideale per chi si approccia per la prima volta a questo sport è lo scatto libero, poiché così la pedalata sarà guidata solo dai nostri movimenti.

Facciamo attenzione anche alla trasmissione, disponibile a cinghia o a catena. In questo caso la scelta migliore sarà la cinghia, che richiederà meno manutenzione e resisterà nel tempo.

Lettura consigliata

Basta camminare 30 minuti al giorno in questo modo per migliorare la circolazione sanguigna