Non potrai mai più fare a meno dello zenzero fresco da ora in poi. Ecco perché 

Da qualche anno, lo zenzero è diventato un alimento presente nelle nostre cucine. Eppure, non sempre sappiamo come utilizzarlo fino in fondo ed è un peccato. Lo zenzero fresco, infatti, si presta per tanti usi ed ecco quali sono.

Si tratta di una spezia molto antica, ma, in Italia, è qualche anno che lo zenzero ha assunto un ruolo importante in cucina. Non solo, considerando che anche nella vita di tutti i giorni, a livello di benessere, lo zenzero è diventato molto importante per tante persone. Quello che ci dobbiamo chiedere è se sappiamo sfruttarlo fino in fondo.

Se, insomma, sappiamo esattamente a cosa potrebbe servirci lo zenzero fresco. E, soprattutto, se siamo capaci di trattarlo come si dovrebbe. Vediamo allora i vari usi che potremmo fare con lo zenzero fresco.

Sono tanti i benefici dello zenzero fresco e faremmo bene a saperli

Magari, basandosi anche sui suoi benefici. Che sono numerosi e faremmo bene a conoscerli. Ad esempio, se fossimo tra quelli che soffrono di gonfiore di pancia, ecco che lo zenzero è utile per lo svuotamento gastrico. Non solo. È universalmente riconosciuto come efficace antiossidante e antinfiammatorio. In pratica, è un alimento anti age.

Anche se soffrissimo di reflusso gastroesofageo, ecco che il nostro zenzero, da questo punto di vista, potrebbe essere un buon alleato, riducendo i succhi gastrici. E c’è anche chi lo usa nella dieta. Lo zenzero è anche efficace in caso di nausea. E non solo per noi, ma anche per il nostro cagnolino. Se Fido dovesse agitarsi, ad esempio, durante un viaggio in macchina, ecco che l’estratto secco di zenzero è un rimedio efficace. Ovviamente, va usato con molto criterio, senza esagerare. E, in caso di gastrite o diabete, consultiamo sempre un medico prima di esagerare con i grammi giornalieri di zenzero.

Ecco come trattarlo in cucina per non sprecare la sua preziosa polpa

Una volta a conoscenza di tutto questo, è facile dire che non potrai mai più fare a meno dello zenzero fresco in cucina. La radice di zenzero fresco la si trova dall’ortolano sotto casa o al supermercato.

Va sbucciata, ma non col coltello. Usa, invece, un cucchiaino da cucina, così da non sprecare la polpa. Ora potremo impiegarla in vari modi, tenendo conto che, in frigorifero, la potremo conservare fino a 30 giorni circa, avvolto in un sacchetto. Ad esempio, lo zenzero, grattugiato è perfetto per insaporire sia i primi piatti, sia i secondi. Attenzione, però, a usare una grattugia con fori piccoli, in modo perpendicolare. Una volta fatto, dobbiamo spremerlo, prima di utilizzarlo in cucina.

Non potrai mai più fare a meno dello zenzero fresco e non solo per le famose tisane

Molti si fanno delle tisane a base di zenzero. Prepararle è molto facile. Basta tagliare dei tocchetti e lasciarli, in infusione, per un quarto d’ora, in acqua calda. In cucina, poi, è molto versatile. Potremmo preparare un ottimo risotto allo zenzero, con il trucco per non farlo attaccare, oppure il classico pollo allo zenzero.

Volendo, anche un dolce particolare come la torta all’acqua al limone e zenzero. Ottimo anche per il pesce, come dimostra il salmone condito con zenzero e pepe verde. E anche le confetture, con un tocco di zenzero, hanno un sapore decisamente più accattivante. Un alimento perfetto anche per i centrifugati.