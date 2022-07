Per alcuni cani, viaggiare in macchina potrebbe rappresentare un grosso ostacolo. Non tutti, infatti, amano salire su un’auto e diventano irrequieti. E, ora che stiamo per partire per le sospirate vacanze, potrebbe essere un problema non da poco. Soprattutto se il cane lo abbiamo da pochi mesi e non ha mai fatto un viaggio così lungo. Impossibile prevedere cosa aspettarsi da lui, ma è meglio essere preparati per ogni evenienza. Ricordandoci di dare anche al nostro Fido la giusta importanza e considerazione. Oltre che una buona dose di pazienza.

Ecco alcune tattiche vincenti che potremmo utilizzare per calmarlo

Se il cane ansima o abbaia agitato quando viaggiamo in macchina ci sono, per fortuna, dei trucchi che potremmo adottare per calmarlo. Ad esempio, non fermiamoci solo se dobbiamo bere il caffè all’area di servizio, dopo qualche ora di viaggio, ma inseriamo delle pause più frequenti. Certo, ci metteremo decisamente più tempo, ma stiamo andando in vacanza e nessuno, fino a prova contraria, ci sta correndo dietro. In questo modo, il nostro animale non percepirà la trasferta come una sorta di “Via Crucis”. Anzi, potrebbe vederlo quasi come un premio da concedergli per farlo passeggiare più del solito.

Un altro trucco è quello di farlo stancare il più possibile prima di partire. Se lo facciamo salire in macchina carico di energie, poi diventerà più difficile contenerlo. Invece, se riuscissimo a ritagliarci, prima della partenza, tra una valigia da chiudere e l’altra, uno spazio più lungo per lui, potremmo poi beneficiarne.

Se il cane ansima o abbaia agitato quando viaggiamo in macchina lo possiamo calmare con un rimedio naturale

Importante è continuare a tranquillizzarlo, magari parlandogli e accarezzandolo. L’ideale sarebbe, poi, avere a portata di mano degli oggetti che gli sono familiari. In questo modo, percepirebbe l’auto come un ambiente meno ostile. L’ambiente deve essere fresco o arieggiato, altrimenti il cane si agiterà di più. E dobbiamo avere cura di tenere il cane sempre fresco quando il caldo impazza. Poi, sta anche a noi non creargli un viaggio disagevole. Se dovesse fare troppo caldo in macchina e se ci mettessimo a fumare, potrebbe venirgli la nausea. Il che lo renderebbe ancora più irrequieto.

La nausea, in effetti, è uno dei motivi che più provoca, nel nostro cane, il nervosismo e l’ansia. La cinetosi è abbastanza comune nei cani domestici e quindi dovremmo essere preparati per tempo alla sua manifestazione. Uno dei rimedi più efficaci è somministrare dell’estratto secco di zenzero, che è uno degli antiemetici più potenti. Andrebbe dato 30 minuti prima di partire e ogni 2 o 3 ore di viaggio.

