Focus sulle migliori Mid Cap del Ftse Mib: Piaggio e Webuild

Mid Cap è l’acronimo dell’inglese “Mid-size Capitalization”. Il Ftse Mib Mid Cap Index è composto dalle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all’indice FTSE MIB e i suoi componenti vengono rivisti, ed eventualmente modificati, con cadenza trimestrale. Storicamente questo indice si è sempre contraddistinto per le ottime performance superiori a quelle del listino principale. Con questo articolo vogliamo porre il focus sulle migliori Mid Cap del Ftse Mib come Piaggio e Webuild che si sono contraddistinte per le eccellenti performance al termine della seduta del 18 febbraio.

Il titolo Piaggio

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 18 gennaio a quota 3,208 euro, in rialzo del 5,25% rispetto alla seduta precedente.

Il mercato delle due ruote in Italia continua a crescere, chiudendo in miglioramento dicembre e l’intero 2022. I dati pubblicati nella serata di mercoledì 4 gennaio da Ancma (+4,5% le immatricolazioni di dicembre e +0,95% quelli del 2022, dopo il +21,2% dell’anno precedente) sostengono il titolo Piaggio che ha accelerato al rialzo nel corso delle ultime due sedute. Ancora più interessante è l’aumento dei volumi che ha accompagnato questa accelerazione al rialzo. Alla chiusura del 17 gennaio l’aumento dei volumi è stato di oltre il 190%, mentre alla chiusura del 18 gennaio il rialzo di oltre il 5% è stato accompagnato da volumi in aumento di oltre il 400%.

Stando così le cose il rialzo definito attraverso l’incrocio delle medie rimane saldo e dovrebbe continuare anche nelle prossime sedute.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio ottenuto considerando le raccomandazioni degli analisti esprime una sottovalutazione di circa il 5%.

Il titolo Webuild

Il titolo Webuild (MIL:WBD) ha chiuso la seduta del 18 gennaio in rialzo dell’8,10% rispetto alla seduta precedente a quota 1,708 euro.

Alla chiusura del 18 gennaio Webuild è stato tra i migliori titoli di Piazza Affari con un guadagno di oltre l’8%. A scatenare questa corsa al rialzo è stata Exane Bnp Paribas che ha riavviato la copertura del titolo con “outperform” e un target price di 1,9 euro citando, tra gli altri, un ricco portafoglio ordini. Un rialzo così importante non si vedeva su questo titolo non si vedeva da circa 30 mesi. Molto significativo e degno di nota, poi, è il rialzo dei volumi che è stato pari a circa il 450%.

Stando così le cose il rialzo definito attraverso l’incrocio delle medie rimane saldo e dovrebbe continuare anche nelle prossime sedute.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio ottenuto considerando le raccomandazioni degli analisti esprime una sottovalutazione di circa il 5%.

