Usi mai il pompelmo per pulire la casa? Ecco 1 sistema unico tra i più efficaci e tutto naturale!

Sei anche tu una di quelle persone che preferisce i metodi naturali per pulire la casa? Proprio come facevano le nostre nonne, quando non c’erano tutti i detergenti industriali che abbiamo oggi. Seguici allora in questo articolo in cui ti proporremo come utilizzare un agrume solitamente da bere, per rendere alcune superfici della casa come nuove.

Magari non l’avrai mai pensato, eppure il pompelmo potrebbe diventare il tuo alleato nelle pulizie domestiche.

Un terribile nemico del calcare

Come saprai, l’acqua italiana è tra le più buone in assoluto, ma è anche quella con più calcare. Se non hai ancora acquistato un addolcitore, ti troverai spesso i classici depositi e le macchie di calcare attorno ai lavandini di casa. Soprattutto a quelli in acciaio, dove le tracce di calcio si vedono chiaramente. Potresti usare parecchi detersivi e detergenti a tua disposizione, ma ti proponiamo una soluzione naturale a base di sale e pompelmo. Un’accoppiata vincente, in grado di contrastare il calcare, grazie al livello acidulo naturale presente in questo duetto speciale. Ti basterà semplicemente aprire il pompelmo in 2 e metterci sopra del sale, utilizzandolo poi come una spugna. Avrai subito l’impressione che il pompelmo e il sale rimandino al mittente il calcare. Altro consiglio che ci permettiamo di darti riguarda invece il trucco per far sembrare la tua casa non pulita, ma più grande questa volta!

Se sale e pompelmo sono i peggiori nemici del calcare, attenzione che il nostro agrume sarà il tuo alleato anche assieme allo zucchero. Altro vecchio trucchetto della nonna che prevede di far tornare a splendere la vasca, utilizzando questi 2 prodotti naturali. Non dovrai però questa volta mettere lo zucchero sul pompelmo, ma sulla superficie che vorrai andare a pulire. Subito dopo passa il pompelmo come una spugna, sfrega lo zucchero sulla parte da pulire e poco dopo risciacqua con un getto di acqua. È meglio utilizzare il pompelmo, rispetto al limone, perché la sua maggiore grandezza ti permetterà, non solo di pulire meglio, ma anche di manovrare con più facilità. Senza considerare poi che la parte trattata rilascerà nell’aria uno splendido profumo naturale.

Bistecchiera e forno a microonde puliti e luccicanti

Il nostro pompelmo sarà un tuo prezioso alleato anche nella pulizia delle bistecchiere, soprattutto quelle in ghisa. Quando il grasso colato della carne rischia di farti perdere la pazienza, magari con la paura di grattare via il Teflon, utilizzando qualche prodotto chimico.

Ecco invece che l'acido citrico contenuto nel pompelmo, così come nel limone, muoverà via tutti i grassi depositati. Stessa cosa possiamo fare lasciando una tazza di acqua calda all'interno del microonde, con al suo interno del succo di pompelmo. Dopo 3 o 4 minuti, potrai pulire l'interno del microonde con questo succo, che durante il riscaldamento precedente, avrà già agito sulle pareti incrostate.